За рубежом
29.10.2024, 07:07

DELFI В УКРАИНЕ | Кристина Каллас: в Эстонии русский язык никто не отменяет

 
Кристина Каллас в Киеве
Кристина Каллас в Киеве
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Во время визита в Украину министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас обсудила с украинскими студентами и журналистами вопросы языковой политики в Эстонии, касающиеся русского языка. Один из студентов высказал мнение, что русскоязычные родители могут стать преградой для свободного использования эстонского и поинтересовался, каким образом можно убедить их общаться на государственном языке со своими детьми.

Отношение к русскому в Эстонии

В Житомире журналистка поинтересовалась у Каллас о ее личном отношении к русскому языку: „Мой вопрос может показаться не совсем корректным, но он касается русского языка. Насколько я понимаю, в вашей стране больше не используют русский язык в образовательной системе. Я осознаю причины такого подхода, но как вы к этому относитесь, учитывая, что русский язык все еще широко используется и занимает второе место по популярности в Интернете? Кроме того, знание языка противника тоже имеет свои преимущества“

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