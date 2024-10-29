29.10.2024, 07:07
DELFI В УКРАИНЕ | Кристина Каллас: в Эстонии русский язык никто не отменяет
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Во время визита в Украину министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас обсудила с украинскими студентами и журналистами вопросы языковой политики в Эстонии, касающиеся русского языка. Один из студентов высказал мнение, что русскоязычные родители могут стать преградой для свободного использования эстонского и поинтересовался, каким образом можно убедить их общаться на государственном языке со своими детьми.