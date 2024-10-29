DELFI В УКРАИНЕ | Кристина Каллас: в Эстонии русский язык никто не отменяет

Отношение к русскому в Эстонии

В Житомире журналистка поинтересовалась у Каллас о ее личном отношении к русскому языку: „Мой вопрос может показаться не совсем корректным, но он касается русского языка. Насколько я понимаю, в вашей стране больше не используют русский язык в образовательной системе. Я осознаю причины такого подхода, но как вы к этому относитесь, учитывая, что русский язык все еще широко используется и занимает второе место по популярности в Интернете? Кроме того, знание языка противника тоже имеет свои преимущества“