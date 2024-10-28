„Манчестер Юнайтед“ уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. Команду временно возглавил ван Нистелрой

„Манчестер Юнайтед“ официально подтвердил увольнение нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности тренера стал его ассистент и бывший форвард клуба Руд ван Нистелрой.

„Манчестер Юнайтед“ потратил более € 650 млн на новых игроков в период, когда Эрик тен Хаг занимал пост главного тренера. Об этом сообщает Football Tweet в социальной сети X (ранее Twitter).

Эрик тен Хаг возглавил „Манчестер Юнайтед“ в апреле 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок английской лиги в сезоне 2022/23 и Кубок Англии в сезоне 2023/24. Однако в текущем сезоне „МЮ“ занимает 14-е место в таблице АПЛ, набрав всего 11 очков в 9 матчах. В воскресенье команда потерпела поражение от „Вест Хэма“ со счетом 1:2 и одержала лишь 3 победы в 14 матчах во всех турнирах.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .