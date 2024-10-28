Правда ли житель Милуоки разместил на крыше надпись „Добро пожаловать в Кливленд“, чтобы изменить траекторию посадки самолётов?
В интернете популярна история об американце, который был так недоволен шумом пролетающих над его домом самолётов, что решил насолить авиакомпаниям и разместил на крыше огромную надпись с указанием другого города. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.
Историю о жителе Милуоки (штат Висконсин, США), которому мешал спать шум самолётов, приземляющихся в расположенном неподалёку аэропорту, можно встретить на информационных и развлекательных порталах. Утверждается, что мужчина разместил на своей крыше надпись „Добро пожаловать в Кливленд“ — город, находящийся в нескольких сотнях километров. Тем самым американец якобы постоянно провоцировал панику у пассажиров, начинавших сомневаться, что они сели на свой рейс. Из-за этого авиакомпании якобы даже изменили траекторию посадки, чтобы облетать дом возмущённого горожанина стороной и не нервировать своих клиентов. Историей предприимчивого шутника активно делятся пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook*, Instagram*, X, Telegram) и блог-платформ („Пикабу“, LiveJournal).
Информация про надпись „Добро пожаловать в Кливленд“ на крыше дома в Милуоки распространена не только на русском, но и на английском языке. Более того, по поисковому запросу „Cleveland, Millawkee, welcome“ можно найти соответствующую достопримечательность, отмеченную в Google Maps. На спутниковых снимках видна та самая крыша, на которой вполне различима белая надпись Welcome to Cleveland.
В местных СМИ публикации о необычной приветственной надписи тоже есть, как и интервью человека, который её создал. Так, в 2005 году на сайте издания Milwaukee Journal Sentinel появилась статья, в которой рассказывается история местного фотографа Марка Губина. Именно он нанёс на крышу своего дома сбивающую с толку надпись. Сделал он это ещё в 1978 году, по собственному признанию, безо всякой цели, кроме как „сеять безумие“. Он рассказал журналистам, что однажды обедал на балконе со своей помощницей, и она, видя заходящие на посадку самолёты, предложила разместить на крыше приветственную надпись „Добро пожаловать в Милуоки“. Но у фотографа сразу же родилась более креативная идея, которую он и воплотил в жизнь. Судя по всему, таким образом он вовсе не пытался вынудить авиакомпании изменить траектории захода на посадку — по крайней мере, „Проверено“ не удалось найти сколько-нибудь достоверные свидетельства (например, слова Губина или его знакомых), подтверждающие, что он руководствовался именно этим мотивом.
За последующие годы интернет-пользователи периодически снова вспоминали о Губине, надписи на крыше дома фотографа и его, как написал журналист Milwaukee Journal Sentinel, „15 минутах славы, которые длятся 37 лет“. Из-за очередного всплеска интереса к приветственному знаку в 2015 году о Губине написали крупнейшие американские и международные СМИ: The Daily Mail, Today, The Independent, GQ, Metro, The Huffington Post и др. Тогда же фотограф дал интервью телеканалу ABC, где рассказал о письме, которое получил от главы городского совета Бена Э. Джонсона. По словам представителя городских властей, ему поступали жалобы на то, что надпись якобы вводит людей в заблуждение и тревожит пассажиров. Сам он, однако, не считает её вводящей в заблуждение, потому что „недавно был в Кливленде, и всем, кто хочет туда приехать, там действительно рады“ (эта игра слов плохо поддаётся переводу, однако смысл в том, что фразу Welcome to Cleveland можно трактовать и как „Кливленд рад вашему приезду“, и тогда формально такую надпись можно разместить в любом городе). Очевидно, у Джонсона, как и у Губина, есть чувство юмора.
„Проверено“ не удалось обнаружить информации о каких-либо официальных жалобах в адрес Губина, предписаниях убрать надпись или изменениях в работе аэропорта, связанных с его шуткой. А с учётом волны популярности, которую фотограф получил в 2015 году, пассажиры скорее специально будут высматривать надпись, чем паниковать из-за неё. В открытом доступе не удалось найти и сведений о том, что траектория захода самолётов на посадку в Милуоки сколько-нибудь значимо менялась за эти годы.
Таким образом, надпись „Добро пожаловать в Кливленд“, расположенная рядом с аэропортом Милуоки, действительно существует. Она была создана более 40 лет назад, и владелец дома нанёс её ради шутки, а не пытался вынудить авиакомпании изменить траекторию полёта самолётов, якобы мешавших ему спать.
Итог: Полуправда