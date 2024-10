Правда ли житель Милуоки разместил на крыше надпись „Добро пожаловать в Кливленд“, чтобы изменить траекторию посадки самолётов?

За последующие годы интернет-пользователи периодически снова вспоминали о Губине, надписи на крыше дома фотографа и его, как написал журналист Milwaukee Journal Sentinel, „15 минутах славы, которые длятся 37 лет“. Из-за очередного всплеска интереса к приветственному знаку в 2015 году о Губине написали крупнейшие американские и международные СМИ: The Daily Mail, Today, The Independent, GQ, Metro, The Huffington Post и др. Тогда же фотограф дал интервью телеканалу ABC, где рассказал о письме, которое получил от главы городского совета Бена Э. Джонсона. По словам представителя городских властей, ему поступали жалобы на то, что надпись якобы вводит людей в заблуждение и тревожит пассажиров. Сам он, однако, не считает её вводящей в заблуждение, потому что „недавно был в Кливленде, и всем, кто хочет туда приехать, там действительно рады“ (эта игра слов плохо поддаётся переводу, однако смысл в том, что фразу Welcome to Cleveland можно трактовать и как „Кливленд рад вашему приезду“, и тогда формально такую надпись можно разместить в любом городе). Очевидно, у Джонсона, как и у Губина, есть чувство юмора.