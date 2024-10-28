Правда ли житель Милуоки разместил на крыше надпись „Добро пожаловать в Кливленд“, чтобы изменить траекторию посадки самолётов?

Историю о жителе Милуоки (штат Висконсин, США), которому мешал спать шум самолётов, приземляющихся в расположенном неподалёку аэропорту, можно встретить на информационных и развлекательных порталах. Утверждается, что мужчина разместил на своей крыше надпись „Добро пожаловать в Кливленд“ — город, находящийся в нескольких сотнях километров. Тем самым американец якобы постоянно провоцировал панику у пассажиров, начинавших сомневаться, что они сели на свой рейс. Из-за этого авиакомпании якобы даже изменили траекторию посадки, чтобы облетать дом возмущённого горожанина стороной и не нервировать своих клиентов. Историей предприимчивого шутника активно делятся пользователи соцсетей („ ВКонтакте “, Facebook *, Instagram *, X , Telegram ) и блог-платформ („ Пикабу “, LiveJournal ).

Информация про надпись „Добро пожаловать в Кливленд“ на крыше дома в Милуоки распространена не только на русском, но и на английском языке. Более того, по поисковому запросу „Cleveland, Millawkee, welcome“ можно найти соответствующую достопримечательность , отмеченную в Google Maps. На спутниковых снимках видна та самая крыша, на которой вполне различима белая надпись Welcome to Cleveland.

В местных СМИ публикации о необычной приветственной надписи тоже есть, как и интервью человека, который её создал. Так, в 2005 году на сайте издания Milwaukee Journal Sentinel появилась статья, в которой рассказывается история местного фотографа Марка Губина. Именно он нанёс на крышу своего дома сбивающую с толку надпись. Сделал он это ещё в 1978 году, по собственному признанию, безо всякой цели, кроме как „сеять безумие“. Он рассказал журналистам, что однажды обедал на балконе со своей помощницей, и она, видя заходящие на посадку самолёты, предложила разместить на крыше приветственную надпись „Добро пожаловать в Милуоки“. Но у фотографа сразу же родилась более креативная идея, которую он и воплотил в жизнь. Судя по всему, таким образом он вовсе не пытался вынудить авиакомпании изменить траектории захода на посадку — по крайней мере, „Проверено“ не удалось найти сколько-нибудь достоверные свидетельства (например, слова Губина или его знакомых), подтверждающие, что он руководствовался именно этим мотивом.