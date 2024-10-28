Правдиво ли фото, на котором показана посадка самолёта в Бейруте во время ракетного обстрела?

Фотография самолёта начала распространяться в соцсетях 21 октября. Авторы постов утверждали, что снимок сделан поздно вечером в воскресенье (то есть 20 октября) и на нём запечатлён пассажирский лайнер ливанской авиакомпании MEA, садящийся в международном аэропорту Бейрута прямо во время израильских авиаударов. Изображение появилось в Telegram-канале телеведущего Сергея Мардана (74 000 на момент написания этого разбора), а также „Дядя Слава“ (178 000), „Voblya • новости“ (135 000), „​​Блокнот Россия 18+„ (123 000), „Шейх Тамир“ (120 000) и „Свежести“ (104 000). Снимком также делился телеведущий Владимир Соловьёв (185 000 просмотров), однако впоследствии он обновил пост, уточнив: „Это графика или нейросеть“.

В воскресенье, 20 октября, Израиль действительно нанёс несколько ударов по Бейруту. Один из них пришёлся по объекту, расположенному неподалёку от местного аэропорта. По словам представителя Армии обороны Израиля, атака была нацеленана филиалы связанной с „Хезболлой“ финансовой организации „Аль-Кард аль-Хасан“.

Корреспондент AFP, работающий в Бейруте, сообщил, что в момент атаки аэропорт продолжал принимать пассажирские рейсы (это подтверждают и данные сервиса Flightradar24), однако кадры, снятые информагентством в тот вечер, совсем не похожи на вирусный снимок.

Фактчекеры проекта Misbar также обратили внимание на то, что ливрея самолёта на фото не соответствует той, что нанесена на самолёты авиакомпании MEA.