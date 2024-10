Правдиво ли фото, на котором показана посадка самолёта в Бейруте во время ракетного обстрела?

Среди примеров публикаций, содержащих вирусный снимок и обнаруженных с помощью обратного поиска Google по изображениям, „Проверено“ выявило две наиболее ранних. Они появились в Instagram с разницей в 6 мин. — в профиле Eyes Of Lebanon 21 октября в 00:36 по московскому времени и сразу в четырёх аккаунтах(Palestine Pixel, Eye on Palestine 2, South Lebanon и в блоге дизайнера Хуссейна Альмади) в 00:42. В обоих постах прямо написано, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ) и призвано объяснить ситуацию в Бейруте. Фактчекеры агентства dpa связались с владельцем аккаунта Eyes Of Lebanon — он подтвердил, что картинка создана с помощью ИИ, но уточнил, что не был её автором. „Проверено“ также обратилось за комментарием к Альмади, но на момент публикации разбора ответа не получило.