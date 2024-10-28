Правдиво ли фото, на котором показана посадка самолёта в Бейруте во время ракетного обстрела?
В октябре 2024 года в Cети распространился снимок самолёта, заходящего на посадку в бейрутском аэропорту на фоне пламени от взрыва. Мы проверили, подлинна ли эта фотография.
Фотография самолёта начала распространяться в соцсетях 21 октября. Авторы постов утверждали, что снимок сделан поздно вечером в воскресенье (то есть 20 октября) и на нём запечатлён пассажирский лайнер ливанской авиакомпании MEA, садящийся в международном аэропорту Бейрута прямо во время израильских авиаударов. Изображение появилось в Telegram-канале телеведущего Сергея Мардана (74 000 на момент написания этого разбора), а также „Дядя Слава“ (178 000), „Voblya • новости“ (135 000), „Блокнот Россия 18+„ (123 000), „Шейх Тамир“ (120 000) и „Свежести“ (104 000). Снимком также делился телеведущий Владимир Соловьёв (185 000 просмотров), однако впоследствии он обновил пост, уточнив: „Это графика или нейросеть“.
В воскресенье, 20 октября, Израиль действительно нанёс несколько ударов по Бейруту. Один из них пришёлся по объекту, расположенному неподалёку от местного аэропорта. По словам представителя Армии обороны Израиля, атака была нацеленана филиалы связанной с „Хезболлой“ финансовой организации „Аль-Кард аль-Хасан“.
Корреспондент AFP, работающий в Бейруте, сообщил, что в момент атаки аэропорт продолжал принимать пассажирские рейсы (это подтверждают и данные сервиса Flightradar24), однако кадры, снятые информагентством в тот вечер, совсем не похожи на вирусный снимок.
Фактчекеры проекта Misbar также обратили внимание на то, что ливрея самолёта на фото не соответствует той, что нанесена на самолёты авиакомпании MEA.
Среди примеров публикаций, содержащих вирусный снимок и обнаруженных с помощью обратного поиска Google по изображениям, „Проверено“ выявило две наиболее ранних. Они появились в Instagram с разницей в 6 мин. — в профиле Eyes Of Lebanon 21 октября в 00:36 по московскому времени и сразу в четырёх аккаунтах(Palestine Pixel, Eye on Palestine 2, South Lebanon и в блоге дизайнера Хуссейна Альмади) в 00:42. В обоих постах прямо написано, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ) и призвано объяснить ситуацию в Бейруте. Фактчекеры агентства dpa связались с владельцем аккаунта Eyes Of Lebanon — он подтвердил, что картинка создана с помощью ИИ, но уточнил, что не был её автором. „Проверено“ также обратилось за комментарием к Альмади, но на момент публикации разбора ответа не получило.
Сервисы, определяющие контент, который сгенерирован с использованием ИИ, с высокой долей уверенности подтверждают заявление Eyes Of Lebanon. В частности, Sightengine оценил вероятность того, что изображение создано нейросетями, в 84%, Trumedia — в 91%, а Hive — в 96,1%.
Таким образом, на вирусной фотографии не показана посадка самолёта в Бейруте во время израильского обстрела. Скорее всего, картинка создана с помощью ИИ, о чём прямо говорили авторы первых публикаций с этим изображением.
Итог: Фейк