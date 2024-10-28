В четверг в Ласнамяэ завершается кампания „Похвали учителя“

„Очень приятно, что жители Ласнамяэ так тепло восприняли эту акцию. На данный момент мы уже получили более 560 комментариев со словами поддержки и благодарности в адрес наших учителей. Для того чтобы похвалить учителя в рамках кампании осталось еще три дня, после чего мы обработаем информацию и передадим ее нашим замечательным педагогам“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что в ходе кампании некоторые учителя получили особенно много позитивных откликов, и эти педагоги будут приглашены на традиционное мероприятие по чествованию работников сферы образования района Ласнамяэ.

Выразить благодарность работающему в Ласнамяэ учителю можно, воспользовавшись данной ссылкой. Оставляя отзыв, требуется указать имя, фамилию и школу, в которой работает учитель. Сообщение со словами поддержки можно также отправить на электронный адрес управы lasnamae@tallinnlv.ee , указав имя, фамилию и школу, в которой работает учитель. Слова благодарности и признательности можно адресовать педагогам общеобразовательных школ, детских садов и профтехучилищ Ласнамяэ.

Отзывы принимаются до 31 октября. По окончании кампании полученная информация будет обработана и передана как школам, так и самим учителям лично.

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