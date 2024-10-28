28.10.2024, 21:50
Яна Тоом о свободе слова и мысли: что завтра станет товаром ради сиюминутной прибыли?
ФОТО: | Delfi Meedia
В русском есть очень меткая поговорка: и на елку влезть, и не поцарапаться. Обычно так говорят о нереалистичных и противоречивых планах, когда с самого начала ясно, что ничего не выйдет. Нужно выбирать, чего именно ты хочешь: сохранить свою шкурку - или белкой забраться на елку. Судя по всему, министр внутренних дел Эстонии хочет того и другого, пишет евродепутат Яна Тоом.
Оно и понятно. С управлением Таллинном не справились: мэр — невидимка, зато вице-мэры ругаются так, что летят клочки по закоулочкам. Ни перспектив, ни выполнения громких весенних обещаний не видать. И у горожан, и у СМИ на городские власти вырос огромный зуб. А выборы все ближе.
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