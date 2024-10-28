Яна Тоом о свободе слова и мысли: что завтра станет товаром ради сиюминутной прибыли?

В русском есть очень меткая поговорка: и на елку влезть, и не поцарапаться. Обычно так говорят о нереалистичных и противоречивых планах, когда с самого начала ясно, что ничего не выйдет. Нужно выбирать, чего именно ты хочешь: сохранить свою шкурку - или белкой забраться на елку. Судя по всему, министр внутренних дел Эстонии хочет того и другого, пишет евродепутат Яна Тоом.