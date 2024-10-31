Мнение
31.10.2024, 15:49

Сайковский: трудно отделаться от мысли, что существует „ценник“ на принятие решений внутри ЕС

 
Valeri Saikovski
публицист, обозреватель СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock / EPL | Delfi Meedia

Граждане ЕС привыкли мерять свое благополучие по послевоенному времени. Это сделало для многих трудно объяснимым ныне происходящее с отдельными странами. Особенно проблематично для них понять Центральную и Восточную Европу

Нынешнее состояние ЕС пытались объяснить лишь послевоенной историей и 2004-2007 годами, когда большая часть его нынешних членов (14) перестала быть членами советского блока и присоединилась к Евросоюзу в его нынешней версии.

Плохо знающие историю европейцы из-за манипуляций ультралиберальных политиков воспринимают Восточную и Центральную Европу как осколок советского блока, бедных родственников, которые должны радоваться каждому евро инвестиций из Брюсселя. А уж с точки зрения ценностей, как государства, совсем недавно жившие при тоталитаризме, в ходе различных дискуссий должны помалкивать. И неважно, что „советский“ период продолжался менее 50 лет.

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