Сайковский: трудно отделаться от мысли, что существует „ценник“ на принятие решений внутри ЕС

Нынешнее состояние ЕС пытались объяснить лишь послевоенной историей и 2004-2007 годами, когда большая часть его нынешних членов (14) перестала быть членами советского блока и присоединилась к Евросоюзу в его нынешней версии.

Плохо знающие историю европейцы из-за манипуляций ультралиберальных политиков воспринимают Восточную и Центральную Европу как осколок советского блока, бедных родственников, которые должны радоваться каждому евро инвестиций из Брюсселя. А уж с точки зрения ценностей, как государства, совсем недавно жившие при тоталитаризме, в ходе различных дискуссий должны помалкивать. И неважно, что „советский“ период продолжался менее 50 лет.