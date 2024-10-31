31.10.2024, 15:49
Сайковский: единое европейское отечество в опасности!
ФОТО: | Delfi Meedia
Граждане ЕС привыкли мерять свое благополучие по послевоенному времени. Это сделало для многих трудно объяснимым ныне происходящее с отдельными странами. Особенно проблематично для них понять Центральную и Восточную Европу
Нынешнее состояние ЕС пытались объяснить лишь послевоенной историей и 2004-2007 годами, когда большая часть его нынешних членов (14) перестала быть членами советского блока и присоединилась к Евросоюзу в его нынешней версии.
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