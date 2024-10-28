Вратарь клуба американской футбольной лиги умер в возрасте 25 лет

Клуб из МЛС „Филадельфия Юнион“ сообщил о смерти голкипера Холдена Трента в прошедшую субботу, 26 октября. Причина его смерти не уточняется, однако, как сообщает USA Today, на прошлой неделе семья Трента через его соцсети уведомила о его госпитализации в отделение интенсивной терапии.

„Футбольный клуб ’Филадельфия Юнион’ с тяжелым сердцем сообщает о трагической новости: вратарь Холден Трент скончался в субботу днем в возрасте 25 лет.

Команда опустошена его кончиной. Холден был не только замечательным игроком, но и преданным сыном, братом, женихом и товарищем по команде, который вдохновлял всех вокруг.

Он олицетворял истинные качества решимости, преданности и настойчивости. Его будет очень не хватать. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его семье, невесте и друзьям“, — говорится в официальном заявлении клуба.

Холден Трент выступал за „Филадельфию Юнион“ с 2022 года, перейдя из клуба „Хай-Пойнт“. За основной состав „Филадельфии Юнион“ он не провёл ни одного матча.

„Мы глубоко опечалены, сообщая, что Холден Трент скончался в возрасте 25 лет. Пусть он покоится с миром“, — написано на официальной странице клуба в социальной сети X.

На групповой стадии „Филадельфия Юнион“ заняла 12-е место в Восточной конференции, набрав 37 очков, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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