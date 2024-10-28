Новое правительство Литвы будет левым. Чего ждать Украине и политэмигрантам?(11)
По итогам второго тура парламентских выборов Литва резко сменит курс: вместо правых правящую коалицию сформируют оппозиционные левые партии. Поддержка Украины и укрепление собственной безопасности останутся в приоритете, а отношение властей к политическим эмигрантам из России и Беларуси может измениться, пишет BBC News Русская служба.
В ночь после выборов штаб Социал-демократической партии Литвы в центре Старого города Вильнюса был похож на свадебный банкет. Социал-демократы ликовали: они не просто выиграли выборы, но увеличили свое представительство в Сейме почти в четыре раза — с 13 до 52 мест.
„Результаты выборов показали, что жители Литвы, где бы они ни жили — в больших городах, городках, поселках или селах — хотят перемен, им нужна совсем другая власть“, — сказала лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте после бурных оваций.
Ее партия существует с XIX века, а после восстановления независимости не раз входила в правящую коалицию. Однако выборы 2020 года оказались для левых совершенно провальными.
Восстановление доверия электората считают заслугой именно Вилии Блинкявичюте, экс-министра социальной защиты и действующего депутата Европарламента, которая была избрана лидером Социал-демократической партии несколько лет назад. Сейчас она формирует новую коалицию и, вероятно, возглавит новое правительство.
Большинство в три голоса
Литва, как и остальные страны Балтии, — парламентская республика. Это значит, что прошедшие в парламент партии формируют правительство, президент номинирует будущего премьера, а Сейм утверждает новый состав кабинета.
Новое правительство будет определять не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны. Сейчас это особенно важно: Литва до сих пор была одним из самых ярых адвокатов всесторонней поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, Литва граничит с Россией и Беларусью и давно стала хабом для политической эмиграции с востока.
Очертания будущей коалиции были понятны еще до выборов. Сформировать коалицию только из двух партий у социал-демократов не получится, но и сама Блинкявичюте считала оптимальной конструкцию из трех партий: социал-демократы, левоцентристская партия „Во имя Литвы“ во главе с бывшим премьером Саулюсом Сквернялисом (14 мест) и „Союз крестьян и зеленых“ во главе с политиком и бизнесменом Рамунасом Карбаускисом (восемь мест).
Вместе эти три партии получили 74 места из 141 — это большинство, но весьма нестабильное. Президент страны Гитанас Науседа уже заявил, что при номинировании премьера отдаст предпочтение социал-демократам, но устроит ли его коалиция с перевесом в три голоса, пока неизвестно.
Об отношениях с Россией „не может быть и речи“
„Я должна сказать, что наша внешняя политика не изменится, мы будем продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, и мы будем добиваться этой поддержки у других стран Европейского союза, — заявила Блинкявичюте Би-би-си в ночь после выборов. — Мы прекрасно понимаем, что Украина должна выиграть эту войну“.
Для Блинкявичюте, как и для большинства литовских политиков, диалог с Москвой сейчас невозможен: „Пока путинская Россия такая, какая она есть, ни о каких отношениях не может быть и речи“.
У партий — потенциальных участников правящей коалиции сходное мнение. „Это режим, который развязал войну против невинных людей, оккупировал часть Украины и продолжает терроризировать ее жителей“, — сказал Би-би-си Виргиниюс Синкевичюс из левоцентристской партии „Во имя Литвы“.
О всесторонней поддержке Украине и необходимости укреплять собственную безопасность говорил Би-би-си и Аурелиюс Верига из „Союза крестьян и зеленых“: „Я бы сказал, что это (Россия) авторитарная страна. В России больше нет демократических выборов. Именно так мы можем оценить российское правительство. Оно не демократическое, оно авторитарное, и точка“.
Однопартиец Блинкявичюте Гинтаутас Палуцкас, которого называют одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра, считает, что решить проблемы России может только сама Россия.
„Я не верю, что кто-то извне может свергнуть российское правительство, — сказал он Би-би-си. — Но если говорить о войне в Украине, то для победы в ней необходима международная поддержка — военная и финансовая. Находясь здесь, в Литве, мы не видим другого исхода“.
Представители всех трех партий будущей коалиции в разговоре с Русской службой Би-би-си признали, что считают вероятным сценарий, в котором в случае победы над Украиной Россия затем атакует страны Балтии.
„Угроза существует, потому что это произошло с Грузией, верно? Это произошло с Украиной. Почему это не должно рассматриваться как угроза в странах Балтии? — рассуждает социал-демократ Палуцкас. — Никто никогда не проверял, как на практике работает пятая статья [Североатлантического договора НАТО о коллективной обороне]. С учетом того, что господин Путин всегда говорит о возвращении НАТО к своим границам, то, вероятно, он говорит о границах 1995 года или вроде того. Так что угроза реальна. Вот почему мы увеличиваем наши расходы на оборону и национальную безопасность, и мы будем продолжать это делать“.
„Белорусские спецслужбы присылают своих людей“
С темой национальной безопасности тесно связан вопрос политических эмигрантов из России и Беларуси. Но если россияне стали эмигрировать в Литву уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда границы ЕС были фактически закрыты для российских граждан, то с белорусами ситуация совсем иная.
На волне протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году Литва сама позвала в страну белорусских оппозиционеров и быстро стала хабом для оппонентов Александра Лукашенко.
Но с началом войны в Украине правила изменились: белорусам отказывают в продлении ВНЖ, их регулярно выдворяют на родину, вандалы атакуют объекты, связанные с белорусами. Причины — в угрозе национальной безопасности.
„В Литве сейчас много белорусов, и не все они бежали от режима. (Среди эмигрантов) есть, например, очень состоятельные люди, которые, скорее всего, не находятся в очень большой оппозиции к режиму, потому что для того, чтобы делать бизнес в Беларуси, нужно быть в хороших отношениях с теми, кто в данный момент управляет страной“, — сказал Би-би-си Верига.
„Я почти уверен, что белорусские спецслужбы присылают сюда людей, — продолжает он. — Я думаю, что мы должны быть осторожны, тем более что наши собственные спецслужбы (предупреждали), что они уже не в состоянии проверить всех прибывающих в страну“.
По мнению Вериги, некоторое напряжение в литовском обществе спровоцировали разговоры о том, что белорусская оппозиция якобы требует политических прав в Литве, а сами белорусы хотят влиять на решения парламента. Он признает: никто не знает, действительно ли кто-то что-то такое сказал или речь идет о провокации, но литовское общество отреагировало на эти слухи болезненно.
„Россиянам, не желающим воевать, нужно разрешить въезд в ЕС“
Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас считает, что Литва, вероятно, адаптирует опыт Польши и начнет более тщательно проверять белорусов вместо того, чтобы отправлять их на родину.
„Сейчас мы видим, что одной из ошибок нынешнего правительства была попытка изменить условия, которые были созданы для этих людей, когда они только приехали, — сказал он Русской службе Би-би-си. — Мы считаем, что такое отношение к ним нужно менять“.
По словам Палуцкаса, менять надо и подход к тем россиянам, которые бегут из России: „Россиянам, бегущим от своего режима и не желающим воевать в Украине, нужно разрешить приехать в Европу (...) У нас также есть некоторое количество представителей российской политической оппозиции. Я считаю, что мы должны сотрудничать и вести с ними диалог, потому что однажды они вернутся в Россию и, возможно, возглавят демократические движения и демократические изменения на выборах, а затем в правительстве и так далее“.
Правда, по его словам, будет лучше, если за решение вопроса российских политических мигрантов возьмется ЕС, потому что доля эмигрантов в населении Литвы уже достигла 7-8%. И теперь, отмечает Палуцкас, „некоторые люди начинают беспокоиться — хорошо ли, что в нашей стране так много иностранцев?“