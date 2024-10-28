Новое правительство Литвы будет левым. Чего ждать Украине и политэмигрантам?

Очертания будущей коалиции были понятны еще до выборов. Сформировать коалицию только из двух партий у социал-демократов не получится, но и сама Блинкявичюте считала оптимальной конструкцию из трех партий: социал-демократы, левоцентристская партия „Во имя Литвы“ во главе с бывшим премьером Саулюсом Сквернялисом (14 мест) и „Союз крестьян и зеленых“ во главе с политиком и бизнесменом Рамунасом Карбаускисом (восемь мест).

Новое правительство будет определять не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны. Сейчас это особенно важно: Литва до сих пор была одним из самых ярых адвокатов всесторонней поддержки Украины со стороны ЕС. Кроме того, Литва граничит с Россией и Беларусью и давно стала хабом для политической эмиграции с востока.

Литва, как и остальные страны Балтии, — парламентская республика. Это значит, что прошедшие в парламент партии формируют правительство, президент номинирует будущего премьера, а Сейм утверждает новый состав кабинета.

Восстановление доверия электората считают заслугой именно Вилии Блинкявичюте, экс-министра социальной защиты и действующего депутата Европарламента, которая была избрана лидером Социал-демократической партии несколько лет назад. Сейчас она формирует новую коалицию и, вероятно, возглавит новое правительство.

Ее партия существует с XIX века, а после восстановления независимости не раз входила в правящую коалицию. Однако выборы 2020 года оказались для левых совершенно провальными.

„Результаты выборов показали, что жители Литвы, где бы они ни жили — в больших городах, городках, поселках или селах — хотят перемен, им нужна совсем другая власть“, — сказала лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте после бурных оваций.

В ночь после выборов штаб Социал-демократической партии Литвы в центре Старого города Вильнюса был похож на свадебный банкет. Социал-демократы ликовали: они не просто выиграли выборы, но увеличили свое представительство в Сейме почти в четыре раза — с 13 до 52 мест.

Представители всех трех партий будущей коалиции в разговоре с Русской службой Би-би-си признали, что считают вероятным сценарий, в котором в случае победы над Украиной Россия затем атакует страны Балтии.

„Я не верю, что кто-то извне может свергнуть российское правительство, — сказал он Би-би-си. — Но если говорить о войне в Украине, то для победы в ней необходима международная поддержка — военная и финансовая. Находясь здесь, в Литве, мы не видим другого исхода“.

Однопартиец Блинкявичюте Гинтаутас Палуцкас, которого называют одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра, считает, что решить проблемы России может только сама Россия.

О всесторонней поддержке Украине и необходимости укреплять собственную безопасность говорил Би-би-си и Аурелиюс Верига из „Союза крестьян и зеленых“: „Я бы сказал, что это (Россия) авторитарная страна. В России больше нет демократических выборов. Именно так мы можем оценить российское правительство. Оно не демократическое, оно авторитарное, и точка“.

У партий — потенциальных участников правящей коалиции сходное мнение. „Это режим, который развязал войну против невинных людей, оккупировал часть Украины и продолжает терроризировать ее жителей“, — сказал Би-би-си Виргиниюс Синкевичюс из левоцентристской партии „Во имя Литвы“.

Для Блинкявичюте, как и для большинства литовских политиков, диалог с Москвой сейчас невозможен: „Пока путинская Россия такая, какая она есть, ни о каких отношениях не может быть и речи“.

„Я должна сказать, что наша внешняя политика не изменится, мы будем продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, и мы будем добиваться этой поддержки у других стран Европейского союза, — заявила Блинкявичюте Би-би-си в ночь после выборов. — Мы прекрасно понимаем, что Украина должна выиграть эту войну“.

Вместе эти три партии получили 74 места из 141 — это большинство, но весьма нестабильное. Президент страны Гитанас Науседа уже заявил, что при номинировании премьера отдаст предпочтение социал-демократам, но устроит ли его коалиция с перевесом в три голоса, пока неизвестно.

„Угроза существует, потому что это произошло с Грузией, верно? Это произошло с Украиной. Почему это не должно рассматриваться как угроза в странах Балтии? — рассуждает социал-демократ Палуцкас. — Никто никогда не проверял, как на практике работает пятая статья [Североатлантического договора НАТО о коллективной обороне]. С учетом того, что господин Путин всегда говорит о возвращении НАТО к своим границам, то, вероятно, он говорит о границах 1995 года или вроде того. Так что угроза реальна. Вот почему мы увеличиваем наши расходы на оборону и национальную безопасность, и мы будем продолжать это делать“.

„Белорусские спецслужбы присылают своих людей“

С темой национальной безопасности тесно связан вопрос политических эмигрантов из России и Беларуси. Но если россияне стали эмигрировать в Литву уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда границы ЕС были фактически закрыты для российских граждан, то с белорусами ситуация совсем иная.

На волне протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году Литва сама позвала в страну белорусских оппозиционеров и быстро стала хабом для оппонентов Александра Лукашенко.

Но с началом войны в Украине правила изменились: белорусам отказывают в продлении ВНЖ, их регулярно выдворяют на родину, вандалы атакуют объекты, связанные с белорусами. Причины — в угрозе национальной безопасности.

„В Литве сейчас много белорусов, и не все они бежали от режима. (Среди эмигрантов) есть, например, очень состоятельные люди, которые, скорее всего, не находятся в очень большой оппозиции к режиму, потому что для того, чтобы делать бизнес в Беларуси, нужно быть в хороших отношениях с теми, кто в данный момент управляет страной“, — сказал Би-би-си Верига.

„Я почти уверен, что белорусские спецслужбы присылают сюда людей, — продолжает он. — Я думаю, что мы должны быть осторожны, тем более что наши собственные спецслужбы (предупреждали), что они уже не в состоянии проверить всех прибывающих в страну“.