„Бог поругаем не бывает“. Как и для чего на оккупированных территориях Украины проходит религиозная „зачистка“ и все христианские конфессии искореняются ради РПЦ

„Церковь противостояла лицемерию и поэтому она стала нежеланною“

Церковь „Благодать“ была основана в начале 20 века — тогда в Российской империи перевели библию на русский язык, начали возникать кружки по изучению библии, один такой кружок в Севастополе разогнали, и одна семья оттуда приехала в Мелитополь и начала тут. В 1910 году в Мелитополе была зарегистрирована Церковь христиан евангельского вероисповедания, в 1914 они построили первый новый Дом молитвы на Юге — до этого под нужды церквей или перестраивали здания или арендовали. Такими были наши основатели. В 1936 году эту церковь забрали, служителей расстреляли — тогда много кого расстреливали. Люди разбежались по домам, но в 1944 году после деокупации Мелитополя отношение к христианам немного смягчилось и люди попросили вернуть им церковь — ее не вернули, но власти дали другой фундамент, где разрешили построить молельный дом. Его уже забрали в 1948 году.

В 2022 наш город был оккупирован в первые дни вторжения, у нас не так много разрушенных домов, как в Мариуполе, но они есть. Пришли „освободители“, которые отключили нас от нормальной жизни — отключили электричество, газ, связь, сдохла банковская система. У меня умер тесть — он после Covid-19 был на кислородном концентраторе, после трех дней отключения света он умер. Хоронить нельзя, ничего не работает, из города не отпускают. Несколько дней в городе не хоронили никого, потом нарыли ям возле старого кладбища — закапывайте! Не было хлеба, было мародерство — бронетранспортером россияне выносили торговый центр, брали, что понравилось, а потом оставляли людям остальное. Первые месяцы оккупации было трудно, потому что в первую очередь ничего не было понятно, но церкви работали, шли богослужения, и все включились в гуманитарную помощь. Сначала делили то, что осталось — я дед, у нас двое внуков, поэтому запас муки у нас был, а у молодых ничего не было, покупали себе что-то на три дня, тем и жили. Поэтому уже через неделю оккупации были семьи, которым нечего было есть, и мы начали скидываться тем, что у кого было — сами понимаете, помереть с голоду на юге Украины еще нужно суметь! Но не было лекарств — я помню тяжелые решения тех недель, у нас сотни детей и несколько оставшихся порций парацетамола — кому не дать? Вы же помните тот февраль, он был действительно лютый! Потом начала поступать первая гуманитарка из Запорожья, очень трудно было ее везти через все блокпосты.