Войска РФ захватили центр Селидово в Донецкой области

Также DeepState подтвердил, что город Горняк в Покровском районе Донецкой области занят российскими войсками.

Ранее о том, что ВС РФ оккупировали Горняк писали российские провоенные блогеры. Они также утверждали, что войска РФ в ближайшее время займут или уже заняли Селидово.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил телеканалу „Россия 24“, что идет „дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово“.

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