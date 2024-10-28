Мнение
28.10.2024, 16:06

МНЕНИЕ | Депутат о лишении россиян права голоса: если для безопасности Эстонии нужно изменить Конституцию, то наша задача сделать это

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Конституционная декларация лояльности должна быть условием для избирательного права неграждан и получения вида на жительство иностранцами.
Конституционная декларация лояльности должна быть условием для избирательного права неграждан и получения вида на жительство иностранцами.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Конституцию Эстонии следует изменить, предоставив право участия в местных выборах гражданам Эстонии, ЕС и стран НАТО. Конституционная декларация лояльности должна быть условием для избирательного права неграждан и получения вида на жительство иностранцами, считает депутат Рийгикогу Эрик-Нийлес Кросс.

Право граждан государства-агрессора, постоянно проживающих в Эстонии, голосовать на местных выборах, вытекающее из Конституции Эстонии, является не только проблемой безопасности.

На фоне агрессии России против украинской государственности, агрессивного вмешательства России в выборы в Молдове и Грузии, а также нарастающих диверсий против Эстонии и других стран Европейского союза право голоса российских граждан на выборах в Эстонии стало вопросом доверия к демократическим институтам Эстонии, свободе выборов и правопорядку в целом.

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