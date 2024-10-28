28.10.2024, 16:06
МНЕНИЕ | Депутат о лишении россиян права голоса: если для безопасности Эстонии нужно изменить Конституцию, то наша задача сделать это(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Конституцию Эстонии следует изменить, предоставив право участия в местных выборах гражданам Эстонии, ЕС и стран НАТО. Конституционная декларация лояльности должна быть условием для избирательного права неграждан и получения вида на жительство иностранцами, считает депутат Рийгикогу Эрик-Нийлес Кросс.
Право граждан государства-агрессора, постоянно проживающих в Эстонии, голосовать на местных выборах, вытекающее из Конституции Эстонии, является не только проблемой безопасности.
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