Эстонские фитнес-модели завоевали на чемпионате мира три медали

Анника Абсалон завоевала титул чемпионки мира в открытой категории среди юниорок на чемпионате мира, проходившем в Кедайняй. Она также выступила во взрослой категории до 164 см, где заняла второе место. Осенний сезон для фитнес-моделей оказался весьма успешным.

На пьедестал в открытой категории среди юниорок поднялась и Кристин-Амани Кийвикас, занявшая второе место и завоевавшая бронзовую медаль.

Анастасия Гулякина выступила в двух категориях, пройдя в финал в обеих. В открытой категории для начинающих она заняла пятое место, а в категории до 172 см также финишировала пятой.

Йоханна Тилк выступила в категории до 172 см и заняла шестое место.

Осенний фитнес-сезон достигает своего пика с 56-м чемпионатом Эстонии по культуризму и фитнесу, который состоится 16 ноября в Раквере.

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