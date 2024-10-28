Эстонские фитнес-модели завоевали на чемпионате мира три медали
В воскресенье, 27 октября, в Кедайняй (Литва) прошел чемпионат мира в категории фит-модель, на котором Эстонию представляли восемь спортсменок. В результате команда завоевала три медали.
Анника Абсалон завоевала титул чемпионки мира в открытой категории среди юниорок на чемпионате мира, проходившем в Кедайняй. Она также выступила во взрослой категории до 164 см, где заняла второе место. Осенний сезон для фитнес-моделей оказался весьма успешным.
На пьедестал в открытой категории среди юниорок поднялась и Кристин-Амани Кийвикас, занявшая второе место и завоевавшая бронзовую медаль.
Анастасия Гулякина выступила в двух категориях, пройдя в финал в обеих. В открытой категории для начинающих она заняла пятое место, а в категории до 172 см также финишировала пятой.
Йоханна Тилк выступила в категории до 172 см и заняла шестое место.
Осенний фитнес-сезон достигает своего пика с 56-м чемпионатом Эстонии по культуризму и фитнесу, который состоится 16 ноября в Раквере.
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