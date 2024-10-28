Вратарь сборной Эстонии по футболу привлекает внимание английских топ-клубов

Этим летом Карл Якоб Хейн, арендованный испанским „Вальядолидом“ из лондонского „Арсенала“, привлёк внимание ведущих клубов Англии благодаря своей яркой игре в чемпионате Испании.

Испанский портал Fichajes.net сообщает, что подписание Карла Якоба Хейна стало навязчивой целью для „Челси“ и „Тоттенхэма“. О заинтересованности обоих клубов также упомянул французский портал Sport.fr.

„С момента дебюта Карл Якоб Хейн привлек внимание своей быстротой реакции, ловкостью и умением сохранять хладнокровие под давлением. Эти качества заметили скауты „Челси“ и „Тоттенхэма“, рассматривая его как перспективное усиление вратарской линии, особенно в свете возможных изменений среди основных вратарей. Молодость и международный опыт Хейна делают его идеальным кандидатом“, — отметил испанский журналист Рауль Кабрера Хименес.

Хотя контракт Карла Якоба Хейна с „Арсеналом“ рассчитан до 1 июля, в нем предусмотрены опции для автоматического продления. При этом остаются неясными условия его аренды в Испании, что может повлиять на дальнейшие решения о его карьере.

Хотя по оценкам Transfermarkt стоимость Карла Якоба Хейна составляет три миллиона евро, конкуренция между „Челси“ и „Тоттенхэмом“ может значительно увеличить его цену в зимнее трансферное окно до 15-20 миллионов евро, согласно информации от Fichajes.net.

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