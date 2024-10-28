ОТ РЕДАКЦИИ | Грузия рискует повторить украинский сценарий

В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. По заявлению Центральной избирательной комиссии Грузии, победила партия пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили „Грузинская мечта“, получив 54% голосов. Несмотря на то что „Грузинская мечта“ побеждает на четвертых выборах подряд, в этот раз у них было очень незначительное большинство в парламенте, тем более что избирательный барьер также преодолели целых пять оппозиционных партий. Среди оппозиции поменялось соотношения сил: для многих неожиданно на второе место вышла „Коалиция за перемены“, которая оставила партию Единое национальное движение бывшего президента Саакашвили на третьем месте.

Несмотря на то что были опубликованы официальные результаты грузинских выборов, эту историю еще нельзя считать законченной. Оппозиционные силы сразу отказались признавать результаты выборов, обвинив власти в грубых нарушениях. Согласно их утверждениям, власти подкупили голосующих, подделали результаты и использовали административные ресурсы ради победы „Грузинской мечты“. Оппозиция ссылается на экзитполы, которые предсказали победу оппозиции и поражение „Грузинской мечты“ Иванишвили.

До выборов экспертами разного уровня осведомленности и оппозицией предлагались различные страшные сценарии: переворот, который в стране устроит „Грузинская мечта“, и даже новая грузинская революция. Пока этого не произойдет, потому что в Грузии сейчас ждут международных наблюдателей. Но ОБСЕ и ПАСЕ опубликуют свои отчеты только через несколько недель. Если их оценки окажутся столь же критичными, как у оппозиционных сил, можно ожидать волну протестов и столкновений, вплоть до новой „революции роз“ (но здесь наверняка найдется другой символ).