США и Евросоюз призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении отметил, что международные и местные наблюдатели „не признали результаты выборов свободными и справедливыми“.

„Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами“, — заявил Блинкен.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, привел выводы Бюро по демократическим институтам и правам человека, одного из институтов ОБСЕ. По мнению бюро, „день выборов… характеризовался напряженной обстановкой, частыми нарушениями тайны голосования и рядом процедурных несоответствий, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей“.

„Кроме того, наблюдатели отмечали неравные условия, проведении кампании в поляризованной атмосфере и значительную обеспокоенность по поводу влияния недавних законодательных поправок на этот избирательный процесс“, — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал Центральную избирательную комиссию Грузии и другие органы власти „выполнить свой долг и обеспечить оперативное, прозрачное и независимое расследование и вынести решения по поводу нарушений, связанных с проведением выборов“. „Эти нарушения нужно разъяснить и устранить. Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу“, — заявил Боррель.

По данным ЦИК Грузии, на выборах в парламент победила правящая партия „Грузинская мечта“, которую называют „пророссийской“ политической силой. ЦИК сообщил, что партия получила 53,93%. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, выступающие за большее сближение с Западом. Оппозиция отказалась признать результаты выборов. Представители альянса „Коалиция за перемены“ и партии „Единое национальное движение“ отказались от мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать итоги выборов, она призвала к протестам.

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