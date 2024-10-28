Украинские беспилотники атаковали два спиртзавода в Воронежской области. Есть пострадавшие

Как рассказал губернатор, при атаке в Аннинском районе ранены два сотрудника предприятия. На месте возник пожар, его потушили около двух часов ночи. Из-за возгорания повреждения получили несколько зданий и техника, а также два гаража с транспортом. Также повреждены жилой дом и линия электропередачи.

На втором предприятии, расположенном в Новохоперском районе, при падении БПЛА повреждена крыша одной хозяйственной постройки и некая емкость. Пожара не произошло. По неподтвержденным данным телеграм-канала Shot, пострадал один человек. Глава региона о пострадавших не сообщал.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе один дрон над территорией Воронежской области. Также силы ПВО перехватили 13 беспилотников в Белгородской области, шесть — в Брянской, один — в Курской.

Украинские беспилотники не впервые атакуют спиртзаводы в регионах России. В последний раз о подобной атаке сообщалось 22 октября, когда под удар попали два спиртзавода в Тульской области и один в Тамбовской.

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