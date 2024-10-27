Президент Грузии не признала результаты выборов и призвала народ выйти в понедельник на улицы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании парламентских выборов, которые состоялись 26 октября. Выступая на брифинге в окружении представителей оппозиции, она назвала голосование „тотально сфальсифицированным“.

„Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим“, - сказала глава государства.

Какие перспективы у грузинского протеста

Помимо прочего, президент Зурабишвили призвала грузин 28 октября выйти на демонстрацию против нечестных выборов на проспект Руставели в центре Тбилиси. По словам профессора политологии одного из крупнейших частных университетов Грузии University of Georgia Лаши Дзебисашвили, такой призыв со стороны главы государства сильно повышает шансы протеста на успех.

„Это создает консолидированный оппозиционный фронт и дает надежду для грузинского общества. Эта надежда связана с тем, что у оппозиционного фланга будет понятная цель и план действий, который нас до нее доведет“, - комментирует он призыв Саломе Зурабишвили в разговоре с DW.

К выходу на улицы грузин призвали также сразу несколько оппозиционных партий и находящийся за решеткой бывший президент Михаил Саакашвили.

Оппозиция не признает результаты. „Грузинская мечта“ настаивает на своей победе

ЦИК Грузии 27 октября официально объявил о победе „Грузинской мечты“ на парламентских выборах. По данным избиркома, партия власти набрала на них 53,92% голосов. Парламентскую оппозицию суммарно поддержали чуть менее 38% избирателей.

Два из четырех главных оппозиционных блока страны - „Коалиция за перемены“ и „Единство“ - заявили о непризнании результатов выборов и отказались участвовать в работе нового парламента. Коалиции „Сильная Грузия“ и „За Грузию“ также назвали прошедшее голосование нечестным.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ сказал, что „Грузинской мечте“ не интересно, будет ли оппозиция участвовать в работе парламента.