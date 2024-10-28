Женская сборная Эстонии защитила титул чемпионок Балтийского турнира. „Это очень много значит для эстонского футбола!“

Первый тайм финала Балтийского турнира прошёл под контролем Латвии, которая искала возможности для атаки. Эстония нанесла свой первый удар по воротам на шестой минуте, но мяч прошёл мимо цели. Команда испытывала трудности в создании атак, однако защитники, включая вратаря Карину Корк, уверенно справлялись с латвийскими попытками. В результате команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.

Во втором тайме Латвия продолжала владеть инициативой, зарабатывая угловые и создавая опасные моменты. Эстония, хоть и лучше контролировала мяч, действовала в основном на своей половине поля. Ключевой момент встречи наступил на 66-й минуте, когда вышедшая на замену Катрийн Саулус вывела команду вперёд. Латвия имела шанс сравнять счёт на 78-й минуте, когда после углового произошло несколько ударов по воротам, но эстонская команда спаслась благодаря перекладине и штанге. Эстония успешно справилась с финальным натиском соперника и одержала победу со счётом 1:0.

„В конце концов, не важно, как красиво была добыта победа. Главное, что мы смогли повторить успех и удержать титул дома. Это очень много значит для нашей женской команды и для всего эстонского футбола“, — отметил главный тренер сборной Сирье Каппер после матча.

По её словам, ключом к победе стали динамика и желание следовать своему игровому плану. „В первом тайме мы несколько раз испытывали давление, но мужественно защищались как в штрафной, так и перед ней. Возможно, нам не удалось атаковать так хорошо, как хотелось бы, но во втором тайме мы отлично использовали свою возможность, и этого оказалось достаточно“, — добавила Каппер.

Эстонская женская сборная благодаря этой победе защитила титул чемпионок Балтийского турнира, завоевав свой 12-й трофей в истории. В воскресенье также состоялся матч за 3-е и 4-е места, в котором сборная Фарерских островов обыграла Литву со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали.

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