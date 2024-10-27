ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (977-й день) | Андрей Ермак: Украина против „замораживания войны“. Брянский губернатор заявил о попытке прорыва границы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресекли попытку пересечения границы „вооруженной группой лиц“ в районе населенного пункта Манев Климовского района. По версии Богомаза, атака была отбита, „противнику нанесено огневое поражение“. Mash утверждает, что в Брянскую область пытались прорваться около 30 „иностранных наемников“ ВСУ. Комментариев украинской стороны пока не поступало.

Украина против „замораживания войны“, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах и территориальных компромиссах с Россией. „Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, вместо этого мы хотим ее закончить“, — сказал Ермак. По его мнению, для начала переговоров нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного российского вторжения. „Потом мы поговорим, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года“, — сказал Ермак.

Украина может рассмотреть инициативы Китая, Бразилии и ЮАР, чтобы интегрировать в „формулу мира“ Владимира Зеленского, также заявил Ермак. „В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу“, — цитирует его „РБК-Украина“.