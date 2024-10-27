Военный дневник
27.10.2024, 22:00

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (977-й день) | Андрей Ермак: Украина против „замораживания войны“. Брянский губернатор заявил о попытке прорыва границы

 
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак пожимает руку главнокомандующему Вооруженными силами Александру Сырскому.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак пожимает руку главнокомандующему Вооруженными силами Александру Сырскому.
ФОТО: Пресс-служба президента Украины | Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны.

Основные новости за ночь и утро

  • Россия атаковала дронами Киев, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. По сообщению Киевской городской военной администрации, силы ПВО обнаружили около десяти беспилотников, все они обезврежены. Пострадавших и разрушений нет.

  • В Сумах после атаки беспилотников отключалось электричество, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В областной военной администрации сообщили, что в Роменском районе Сумской области в результате атаки поврежден энергообъект.

  • Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 51 украинского дрона над Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областью и над акваторией Азовского моря. Главы затронутых атакой регионов заявили, что никто не пострадал.

  • Близкий к Минобороны Украины проект DeepState утверждает, что российские военные захватили село Левадное Запорожской области, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки Донецкой области, Новодаровки Запорожской области, Стельмаховки Луганской области.

  • Также DeepState сообщает, что российская армия наполовину захватила поселок Горняк Донецкой области. Украинское издание „Страна“ со ссылкой на украинского военного пишет, что Горняк потерян полностью. Ранее в военной сводке 24 октября „Медуза“ отмечала, что ВС РФ вышли на линию поселок Горняк — Кураховское водохранилище.

Основные новости к середине дня

  • Российские „военкоры“ утверждают, что армия РФ контролирует большую часть Селидово, и пишут о выходе ВСУ из города. Украина вывод войск не подтверждает.

  • Ночью Россия в общей сложности выпустила по Украине 80 беспилотников, заявили в ВСУ. По данным ведомства, 41 из них был сбит, еще 32 — локационно потеряны.

  • Более 500 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без света после российских ударов последних суток. Как сообщает украинское Минэнерго, частично обесточены Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Харьковская и Хмельницкая области.

  • Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия использовала в своих ударах по Украине более 1100 авиационных бомб, более 560 беспилотников и около 20 ракет разного типа.

  • У России хватит денег продолжать полномасштабную войну еще в течение несколько лет, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных экономистов. Как отмечает издание, экономика России перегревается, но „из-за огромных доходов от продажи нефти и провала западных санкций“ у Москвы по-прежнему достаточно ресурсов для ведения боевых действий.

Основные новости к концу дня

  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресекли попытку пересечения границы „вооруженной группой лиц“ в районе населенного пункта Манев Климовского района. По версии Богомаза, атака была отбита, „противнику нанесено огневое поражение“. Mash утверждает, что в Брянскую область пытались прорваться около 30 „иностранных наемников“ ВСУ. Комментариев украинской стороны пока не поступало.

  • Генштаб ВСУ утверждает, что бои за Селидово продолжаются. Ранее российские „военкоры“ писали, что российская армия контролирует большую часть города. В ВСУ заявили, что на Покровском направлении отразили десять атак ВС РФ.

  • Украина против „замораживания войны“, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах и территориальных компромиссах с Россией. „Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, вместо этого мы хотим ее закончить“, — сказал Ермак. По его мнению, для начала переговоров нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного российского вторжения. „Потом мы поговорим, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года“, — сказал Ермак.

    Украина может рассмотреть инициативы Китая, Бразилии и ЮАР, чтобы интегрировать в „формулу мира“ Владимира Зеленского, также заявил Ермак. „В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу“, — цитирует его „РБК-Украина“.

  • Правительственная делегация из Южной Кореи примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО, чтобы обсудить данные об отправке на войну в Украине военнослужащих из КНДР, сообщил блок в воскресенье. НАТО отмечает, что на совещание также приглашены представители других стран-партнеров Североатлантического союза в Индийско-Тихоокеанском регионе, в том числе Японии, Австралии и Новой Зеландии. Североатлантический совет — основной орган для принятия решений в НАТО. По данным южнокорейского информагентства Yonhap, делегация из Южной Кореи посетит Брюссель в понедельник. По сведениям Yonhap, делегация из Южной Кореи также может обсудить с представителями НАТО дальнейшие способы поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии.

    По материалам „Медузы“ и Би-би-си.

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