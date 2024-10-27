ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (977-й день) | Андрей Ермак: Украина против „замораживания войны“. Брянский губернатор заявил о попытке прорыва границы
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Россия атаковала дронами Киев, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. По сообщению Киевской городской военной администрации, силы ПВО обнаружили около десяти беспилотников, все они обезврежены. Пострадавших и разрушений нет.
В Сумах после атаки беспилотников отключалось электричество, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В областной военной администрации сообщили, что в Роменском районе Сумской области в результате атаки поврежден энергообъект.
Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 51 украинского дрона над Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областью и над акваторией Азовского моря. Главы затронутых атакой регионов заявили, что никто не пострадал.
Близкий к Минобороны Украины проект DeepState утверждает, что российские военные захватили село Левадное Запорожской области, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки Донецкой области, Новодаровки Запорожской области, Стельмаховки Луганской области.
Также DeepState сообщает, что российская армия наполовину захватила поселок Горняк Донецкой области. Украинское издание „Страна“ со ссылкой на украинского военного пишет, что Горняк потерян полностью. Ранее в военной сводке 24 октября „Медуза“ отмечала, что ВС РФ вышли на линию поселок Горняк — Кураховское водохранилище.
Основные новости к середине дня
Российские „военкоры“ утверждают, что армия РФ контролирует большую часть Селидово, и пишут о выходе ВСУ из города. Украина вывод войск не подтверждает.
Ночью Россия в общей сложности выпустила по Украине 80 беспилотников, заявили в ВСУ. По данным ведомства, 41 из них был сбит, еще 32 — локационно потеряны.
Более 500 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без света после российских ударов последних суток. Как сообщает украинское Минэнерго, частично обесточены Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Харьковская и Хмельницкая области.
Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия использовала в своих ударах по Украине более 1100 авиационных бомб, более 560 беспилотников и около 20 ракет разного типа.
У России хватит денег продолжать полномасштабную войну еще в течение несколько лет, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных экономистов. Как отмечает издание, экономика России перегревается, но „из-за огромных доходов от продажи нефти и провала западных санкций“ у Москвы по-прежнему достаточно ресурсов для ведения боевых действий.
Основные новости к концу дня
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе пресекли попытку пересечения границы „вооруженной группой лиц“ в районе населенного пункта Манев Климовского района. По версии Богомаза, атака была отбита, „противнику нанесено огневое поражение“. Mash утверждает, что в Брянскую область пытались прорваться около 30 „иностранных наемников“ ВСУ. Комментариев украинской стороны пока не поступало.
Генштаб ВСУ утверждает, что бои за Селидово продолжаются. Ранее российские „военкоры“ писали, что российская армия контролирует большую часть города. В ВСУ заявили, что на Покровском направлении отразили десять атак ВС РФ.
Украина против „замораживания войны“, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, отвечая на вопрос о возможных мирных переговорах и территориальных компромиссах с Россией. „Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, вместо этого мы хотим ее закончить“, — сказал Ермак. По его мнению, для начала переговоров нужно вернуться к ситуации, которая была до полномасштабного российского вторжения. „Потом мы поговорим, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года“, — сказал Ермак.
Украина может рассмотреть инициативы Китая, Бразилии и ЮАР, чтобы интегрировать в „формулу мира“ Владимира Зеленского, также заявил Ермак. „В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушиваться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу“, — цитирует его „РБК-Украина“.
Правительственная делегация из Южной Кореи примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО, чтобы обсудить данные об отправке на войну в Украине военнослужащих из КНДР, сообщил блок в воскресенье. НАТО отмечает, что на совещание также приглашены представители других стран-партнеров Североатлантического союза в Индийско-Тихоокеанском регионе, в том числе Японии, Австралии и Новой Зеландии. Североатлантический совет — основной орган для принятия решений в НАТО. По данным южнокорейского информагентства Yonhap, делегация из Южной Кореи посетит Брюссель в понедельник. По сведениям Yonhap, делегация из Южной Кореи также может обсудить с представителями НАТО дальнейшие способы поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии.