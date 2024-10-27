Выборы в Грузии: почему многие жители страны, которая стремится в ЕС, голосовали за „Грузинскую мечту“?

По его словам, тогда как правящая партия спекулировала темами мира в Грузии и войны в Украине, оппозиция не представила свою „формулу мира“ и видение отношений с Россией и Западом.

Оппозиционные партии также не смогли четко сформулировать видение политики Грузии по вопросам, не касающимся вступления в Евросоюз, отмечает эксперт по международным и стратегическим вопросам Вано Мачавариани.

„Когда оппозиция отказалась объединяться под единым номером, она фактически отказалась сделать эти выборы референдумом за или против европейского будущего страны. И так они потеряли часть голосов — особенно того сегмента грузинского общества, который не хотел бы себя аффилировать с какой-то одной конкретной партией“, — добавляет Бадридзе.

Более 20 лет он проработал дипломатом, дослужившись до ранга посла. А сейчас работает аналитиком в аналитическом центре Georgian Foundation for Strategic and International Studies.

„Главной надеждой и спасением оппозиции на этих выборах могла бы стать молодежь Грузии. Молодежь в абсолютном своем большинстве поддерживает европейский курс Грузии, но она не обязательно ассоциирует себя с какой-то конкретной партией. И в этом крылась проблема“, — объясняет Георгий Бадридзе в интервью Би-би-си.

Но „Грузинская мечта“ умело использовала недостаток единства оппозиции, пытаясь дискредитировать одного оппонента за другим в своих выступлениях.

В итоге на выборы пошли аж три разных оппозиционных альянса и еще одна партия, выступающие за скорейшую интеграцию с Европой и Западом. Они надеялись, что суммарно смогут набрать больше, чем правящая партия. А затем — сформировать коалиционное большинство в парламенте.

Создание избирательных блоков на этих выборах запрещено — это играло на руку „Грузинской мечте“, правящей вот уже 12 лет. У оппозиционных партий была возможность договориться и выступить единым списком, но из-за целой череды разногласий по вопросам внутренней политики сделать этого они не смогли.

150 депутатов парламента Грузии в этом году впервые избирались не по смешанной, как прежде, а по полностью пропорциональной системе.

„Нарратив мира и войны очень хорошо сработал. Это был главный посыл и козырь „Грузинской мечты“, — говорит политолог Гиа Нодиа. — „Если не мы, то будет война“ — это подействовало на многих людей. Даже несмотря на то, что с рациональной точки зрения это не было убедительно, но работало на инстинктивном уровне — все боятся войны“.

Убедительная победа или ловкая махинация?

По предварительным данным ЦИК, „Грузинская мечта“ получает около 54% голосов (на момент публикации обработано 99,3% бюллетеней).

Оппозиция считает, что эти цифры стали следствием махинаций. В партии „За Грузию“ заявили о системных нарушениях, которые прямо повлияли на результаты выборов.

Наблюдательная миссия „Мой голос“, в которой объединились 30 неправительственных организаций, зафиксировала более 200 нарушений — в том числе вбросы бюллетеней, нападения и избиения наблюдателей, а также выдворение аккредитованных на выборы журналистов.

Абсолютное большинство избирательных участков в Грузии оснащены электронной системой подсчета голосов.

Наблюдатели из Transparency International Georgia отмечают, что, с одной стороны, автоматизация обработки бюллетеней усложняет подтасовки на участках, но с другой — приводит к тому, что чаще используются более неочевидные методы влияния на исход выборов.

„Мы все еще очень бедная страна, поэтому многие люди финансово уязвимы. Например, включение в схему социального обеспечения может быть чем-то очень важным для человека. Или, если у человека есть небольшой бизнес, ему, может быть, нужна какая-то конкретная помощь от правительства. И вдруг ему отвечают: „Да, мы здесь, мы можем сделать это для вас“. Или, например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюллетене на выборах“, — пояснил BBC News Русская служба замдиректора Transparency International Georgia Георгий Ониани.