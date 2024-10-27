Депутаты ЕС и стран-союзников о выборах в Грузии: Евросоюз не может признать результаты

В совместном заявлении председатели комиссий по иностранным делам и по делам Европейского союза выразили солидарность с „многочисленными преданными европейскими сторонниками в Грузии, которые разделяют ценности ЕС, стремятся к свободе, демократии и верховенству закона“.

„Но эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Предвыборная политическая обстановка не соответствовала европейским стандартам справедливости. Кандидатов запугивали, им угрожали, государственная власть использовалась в корыстных целях, происходила скупка голосов. Это ясно подтверждают отчеты международных миссий по наблюдению за выборами. Таким образом, в день выборов имели место такие серьезные нарушения, как подкуп и запугивание избирателей“, – говорится в заявлении.

„Очевидно, что в ходе избирательной кампании не стало достаточно ясно, что в условиях правящей партии и ее политики невозможно сблизиться с Евросоюзом. Политика „Грузинской мечты“ просто несовместима с ЕС“, – подчеркнули депутаты.

„На фоне этого Евросоюз не может признать результаты выборов“, – сообщается в заявлении.

Помимо Марко Михкельсона заявление подписали еще 11 депутатов Европарламента, парламентов Ирландии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Германии и Украины.

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