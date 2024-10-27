27.10.2024, 17:47
Губернатор Брянской области заявил о попытке прорыва „вооруженной группы“ через границу
ФОТО: pixabay.com/
В Брянской области пресечена попытка прорыва вооруженной группы через российско-украинскую границу, заявил глава региона Александр Богомаз, передает „Медуза“.
По словам Богомаза, инцидент произошел 27 октября в районе населенного пункта Манев Климовского района, где сейчас нет жителей.
В отражении атаки участвовали пограничники, военнослужащие и бойцы Росгвардии. „Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области“, — утверждает Богомаз.
С украинской стороны комментариев об атаке не поступало.
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