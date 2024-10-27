Литва строит самую мощную систему ПВО в Балтии. Эстония и Латвия отстают?

Война в Украине принесла в повседневный язык множество терминов, которые раньше были знакомы только специалистам, а теперь стали привычными и понятными для гораздо более широкого круга лиц. Поскольку они с каждым днем становятся все более актуальными, расшифруем их для всех. В том числе обрисуем, на каком уровне в деле укрепления воздушной обороны находятся Латвия и Эстония.