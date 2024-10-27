27.10.2024, 17:02
Литва строит самую мощную систему ПВО в Балтии. Эстония и Латвия отстают?(9)
ФОТО: | Erakogu
Противовоздушная оборона в последние годы стала приоритетом вооруженных сил Литвы. На закупки систем ПВО выделяются суммы, сопоставимые со всем оборонным бюджетом страны 10 лет назад. Уже в ближайшем будущем у Литвы появится эшелонированная система защиты воздушного пространства - Латвии и Эстонии до этого еще далеко, пишет литовский Delfi.
Война в Украине принесла в повседневный язык множество терминов, которые раньше были знакомы только специалистам, а теперь стали привычными и понятными для гораздо более широкого круга лиц. Поскольку они с каждым днем становятся все более актуальными, расшифруем их для всех. В том числе обрисуем, на каком уровне в деле укрепления воздушной обороны находятся Латвия и Эстония.
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