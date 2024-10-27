Выборы в Грузии: наблюдатели говорят о нарушениях, „значительно повлиявших на результат“. Оппозиция отказалась от депутатских мандатов

„У оппозиции не хватило достоинства смириться с очередным поражением. Вы видите, что за все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение“, — заявил премьер Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что в ближайшее время парламентские процессы „продолжатся в обычном для нашей страны режиме“ и что „Грузинскую оппозицию“ не интересует, собирается ли оппозиция отказываться от мандатов или нет.

Лидер партии „Гахария за Грузию“ Гиорги Гахария ушел от прямого ответа на вопрос, откажется ли его партия от мандатов, заявив, что сначала нужно изучить отчеты наблюдателей о масштабах нарушений. При этом он также отметил, что опубликованные результаты „не отражают волю грузинского народа“.

„Единое национальное движение“ и „Коалиция за перемены“ уже через несколько часов после закрытия участков заявили, что выборы „украдены“, обвинили правящую партию в „конституционном перевороте“ и заявили, что с 27 октября начнут перманентные протестные акции. В „Коалиции за перемены“ также утверждают, что раскрыли масштабную схему фальсификаций; подробности там пообещали предоставить позже. Позже с аналогичным заявлением выступила „Сильная Грузия“. Все три движения заявили, что отказываются от полученных депутатских мандатов.

В крупных городах „Грузинская мечта“ показала худшие результаты, чем в среднем по стране (Тбилиси — 40%, Батуми — 49,7% Кутаиси — 47,3%), но также везде была на первом месте. На участках за рубежом победила оппозиция, правящую партию там поддержали лишь 15% избирателей.

По итогам обработки 99,7% протоколов „Грузинская мечта“ получает 54,1% голосов, что гарантирует ей большинство в парламенте, достаточное для единоличного формирования правительства, но недостаточное для изменения Конституции. Также в парламент проходят четыре главные оппозиционные партии — „Коалиция за перемены“, получившая 10,9% голосов, „Единое национальное движение“ (10,1%), „Сильная Грузия“, (8,8%), „Гахария за Грузию“ (7,8%).

Наблюдатели заявили, что нарушения в ходе голосования повлияли на его результаты

В Грузии день голосования на парламентских выборах, прошедших 26 октября, „был омрачён неравными условиями игры, давлением и напряжённой атмосферой“. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении совместной миссии международных наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО.

Отметив, что в целом процесс голосования был хорошо организован, наблюдатели в то же время указали, что сложившаяся „напряжённая обстановка“ и „неравные условия игры“ подрывают доверие к результатам выборов. В конечном итоге, как следует из совместного заявления, выборный процесс в Грузии не соответствовал международным демократическим принципам в достаточной мере.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также осудила, как было отмечено, зафиксированные случаи подкупа голосов, двойного голосования, физического насилия и запугивания.

Глава делегации от Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт на пресс-конференции в Тбилиси указал, что правящая партия „Грузинская мечта“ в преддверии выборов использовала враждебную риторику, а также „продвигала российскую дезинформацию“ и различные теории заговора в попытке „подорвать и манипулировать голосованием“.

В то же время руководитель миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил высокую явку избирателей, а также большое количество наблюдателей от разных политических партий, что, по его мнению, является признаком роста и развития системы. „Демократия определенно находится в процессе развития“, - приводит слова Ализара „Радио Свобода“.

Первой „Грузинскую мечту“ с победой поздравила Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Кобахидзе еще до объявления результатов, написав в соцсети икс: „Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!“ Утром 27 октября с поздравлениями выступили соседи Грузии — Азербайджан и Армения. Ильхам Алиев при этом отметил, что грузины „выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям“. От России пока высказался только председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин: он отметил, что победа „Грузинской мечты“ при одновременном проходе в парламент четырех оппозиционных партий „сулят активный период во внутренней политике страны“. США и Евросоюз официальных заявлений пока не делали.

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