Израильские удары повредили объекты, связанные с ядерной программой и производством ракет

В результате израильской атаки на Иран в ночь на субботу повреждены объекты на секретной военной базе к юго-востоку от Тегерана (её эксперты связывали с ядерной программой), а также на другой базе, связанной с программой создания баллистических ракет. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные в воскресенье агентством Associated Press.

Ряд повреждённых зданий находились на территории иранской военной базы Парчин, где, как подозревает Международное агентство по атомной энергии, Иран в прошлом проводил испытания взрывчатых веществ, способных привести в действие ядерное оружие. Тегеран долгое время настаивал на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя МАГАТЭ, западные разведывательные службы и другие организации утверждают, что Тегеран вел активную ядерную программу вплоть до 2003 года.

Другие повреждения можно увидеть на расположенной неподалеку военной базе Ходжир, за которой, по мнению аналитиков, скрывается система подземных туннелей и объекты по производству ракет. Иранские военные не признали ущерб, нанесенный ни Ходжиру, ни Парчину в результате атаки Израиля рано утром в субботу, хотя и заявили, что в результате нападения погибли четверо иранских солдат, обслуживавших системы противовоздушной обороны страны.

Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций не сразу ответило на запрос о комментариях, как и израильские военные.

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