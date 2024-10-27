США: Россия причастна к фейковому видео об „уничтожении голосов за Трампа“

Видео появилось в соцсетях, в частности в X, 24 октября и получило миллионы просмотров. На нем темнокожий человек рвет бюллетени за Трампа, а бюллетени за его соперницу Камалу Харрис оставляет нетронутыми.

В заявлении управления директора национальной разведки, ФБР и агентства кибербезопасности США говорится, что речь идёт о фейковом видео – ранее о том, что оно в действительности является постановочным, заявили власти Пенсильвании. „Российские акторы“, как говорится в заявлении разведсообщества, создали и затем распространили видео с целью поставить под сомнение честность и прозрачность выборов в США и посеять вражду между американцами.

Ранее разведсообщество не раз сообщало о российском вмешательстве в избирательный процесс в США. Главной целью этого вмешательства называлась не попытка повлиять на результаты выборов, а возбуждение недоверия к их результатам, какими бы они ни были, и розни между гражданами США. При этом нередко распространяется негативная информация о Камале Харрис и утверждения о том, что власти якобы хотят сфальсифицировать голосование в её пользу.

Аналитики связывают появление видео с российской организацией под названием“Шторм-1516“ или CopyCop. Утверждается, что это часть бывшей „фабрики троллей“, некогда созданной ныне покойным Евгением Пригожиным. Пригожина и ряд сотрудников его структур в США ранее официально обвинили во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Официально российские власти отрицают любое вмешательство.

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