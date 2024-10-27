Глава МИД ЭР Маргус Цахкна: информация с выборов в Грузии вызывает тревогу

„Поступившая к нам информация о манипулировании выборами со стороны местных организаций по наблюдению за выборами и средств массовой информации вызывает тревогу. В настоящее время мы ждем выводов и мнения международных наблюдателей за выборами относительно подготовки, а также прозрачности и честности избирательной процедуры“, – сказал Цахкна.

По мнению министра, народ Грузии должен иметь право свободно и честно голосовать и решать свое будущее.

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон написал в социальных сетях, что предсказуемая фальсификация результатов выборов в Грузии делает невозможным признание их легитимности.

„Фальсифицируя выборы, можно вступить не в Европейский союз, а попасть вновь в объятия России. Наверное, этого хочет правящая партия Грузии, идущая против воли большинства народа“, – написал Михкельсон.

Михкельсон отметил, что если народ согласится на подавление своей воли, Россия добьется своей цели, и Грузия попадет в одну категорию с Беларусью.

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