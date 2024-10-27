Опрос: большинство финнов считают, что Финляндия движется в неверном направлении

Большинство жителей Финляндии считают, что страна движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Аналитическим центром деловой жизни (Eva).

58 процентов финнов недовольны вектором развития страны, 25 процентов считают, что развитие Финляндии движется в правильном направлении, и 16 процентов затруднились ответить.

Сторонники правительственных партий, в особенности Коалиционной партии и „Истинных финнов“, в среднем более позитивно относятся к пути развития Финляндии. Также предприниматели и люди на руководящих должностях оценивают направление Финляндии более положительно, чем другие.

В опросе не уточнялось, что именно подразумевается под правильным или неправильным направлением. Согласно Eva, за пессимистичной оценкой могут стоять, например, недовольство правительством и слабой экономической ситуацией.

В опросе, проведенном компанией Taloustutkimus, приняли участие 2 018 респондентов. Погрешность составляет 2–3 процентных пункта в обе стороны.

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