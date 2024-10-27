Также пройти в парламент могут партии, образованные из расколовшейся ДПС (Движение за права и свободы), которая традиционно представляла интересы турецкого этнического меньшинства. Лидер одной из них „ДПС — Новое начало“, олигарх Делян Пеевски, находится под санкциями США и ЕС за коррупцию.

Борьбу за второе место (по данным опросов, 13-14% голосов) ведут „Возрождение“ и либеральная антикоррупционная коалиция ПП-ДБ (Продолжаем перемены — Демократическая Болгария), которая в случае успеха имеет наибольшие шансы войти в коалицию с ГЕРБ.

Все соцопросы последних недель отдают лидерство партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии). Впервые она сформировала правительство под руководством Бойко Борисова в 2009 году и остается главной политической силой до сих пор — несмотря на несколько волн протестов и многочисленные обвинения в коррупции, которые он отрицает (во время одного из скандалов в СМИ появилась фотография якобы из спальни Борисова, где в прикроватной тумбочке лежали золотые слитки и пачки наличных денег).

На этом фоне свои позиции в парламенте следующего созыва, согласно соцопросам, может упрочить крайне правая партия „Возрождение“, которая выступает за присоединение к БРИКС и ставит под вопрос членство страны в НАТО и ЕС.

Падает и уровень удобрения болгарами руководства ЕС — сейчас этот показатель, по данным Gallup, составляет рекордно низкие 42%, это уровень Венгрии и Словакии.

Во время последних парламентских выборов в июне явка составила менее 35% — по сравнению с чуть более 50% в 2021 году.

Болгария — рекордсмен не только Европы, но и мира по степени недоверия общества к выборам. По данным Gallup за прошлый год, лишь 10% граждан считали этот процесс честным (в среднем по Евросоюзу этот показатель составлял 62%).

Предстоящие парламентские выборы пройдут в Болгарии второй раз в этом году. Стране, страдающей от коррупции и пережившей четыре года назад волну масштабных протестов, не удается сформировать устойчивое правительство с 2021-го — тогда избирателей призывали идти на участки три раза за год.

Пророссийские взгляды приписывают и бывшему лидеру социалистов Корнелии Ниновой, которая выступала против санкций в отношении России. Месяц назад она была исключена из партии.

Этим летом он выступил против помощи Киеву „до окончательной победы“ (стратегия, разделяемая большинством стран ЕС) и отказался представлять Болгарию на саммите НАТО в Вашингтоне.

Пророссийским считается и президент Болгарии, бывший военный летчик Румен Радев, который находится у власти с 2017-го года и призывал к укреплению связей с Россией еще во время своей первой избирательной кампании.

До этого представители партии приезжали в Россию в феврале по приглашению „Единой России“ на форум по „борьбе с современными практиками неоколониализма“.

Лидера „Возрождения“ Костадина Костадинова за его предполагаемые связи с Россией часть комментаторов прозвали „Костя Копейка“, а депутатов партии — „копейками“. В августе этого года он ездил в Москву на одно из мероприятий БРИКС. В рамках визита он обсуждал восстановление обучения на болгарском в школах частично оккупированной Россией Запорожской области Украины.

Партия „Возрождение“ — на данный момент главный проводник пророссийской риторики в Болгарии — представлена в парламенте с 2021 года (38 мест из 240 по результатам последних выборов). Летом этого года ей удалось провести через него закон о запрете „пропаганды ЛГБТ“ в школах. Другой законопроект — еще более радикальная версия российского закона об „иноагентах“ — пока блокируется другими партиями.

В бюллетене также будут еще несколько партий, которые считаются условно пророссийскими, — „Величие“, БСП (социалисты) и МЕЧ, но шансов преодолеть избирательный барьер у них немного, пишет BBC News Русская служба.

В 2023 году она разрослась до 10 тысяч псевдоновостных сайтов (от 400 до 700 из которых выпускали новости каждый день, некоторые из них закрывались, но тут же появлялись новые) с идентичным дизайном и содержанием. Как правило, они цитировали ключевых фигур в российском истеблишменте, например Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову. В 2023 году исследователи насчитали более 346 тыс. перепечаток статей с пророссийской пропагандой, которую распространила эта сеть.

В начале 2024 года при этом количество таких сообщений стало уменьшаться, а главным объектом очернения стал либеральный альянс ПП-ДБ.

Отношения с Украиной

Официально Болгария — страна, где исторически в основном благодушно относились к России, — придерживается общеевропейской позиции в вопросе поддержки Украины: она осудила полномасштабное вторжение, присоединилась к санкциям и поставляет Киеву вооружения.

На момент начала войны премьер-министром был Кирилл Петков из партии „Продолжаем перемены“. Он занял жесткую проукраинскую позицию и уволил своего министра обороны Стефана Янева в том числе за то, что тот вслед за российской пропагандой называл происходящее „операцией“ и „военной интервенцией“.

Сразу после начала полномасштабной войны исследовательская компания AlphaResearch зафиксировала резкое ухудшение отношения болгар к российскому президенту. Лишь 32% процента опрошенных отозвались о нем положительно, по сравнению с 58% в 2020-м году. Весной 2024 года доля одобряющих Путина болгар упала до 20% против 62% относящихся к нему негативно.

Но в целом страна придерживается зыбкого „нейтралитета“ (как об этом неоднократно говорил президент Радев): в крупных городах едва ли можно встретить уличные надписи в поддержку любой из сторон, украинский флаг в Софии журналисту Русской службы BBC удалось найти только на здании мэрии города. А вот российские флаги иногда соседствуют вместе с болгарскими в деревнях.