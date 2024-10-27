За рубежом
27.10.2024, 12:02

В Тель-Авиве грузовик врезался в автобусную остановку, десятки раненых

 
Израильская полиция и спасатели взяли под охрану грузовик после того, как водитель врезался в толпу людей на автобусной остановке в Рамат-ха-Шароне, к северу от Тель-Авива, 27 октября 2024 года.
Израильская полиция и спасатели взяли под охрану грузовик после того, как водитель врезался в толпу людей на автобусной остановке в Рамат-ха-Шароне, к северу от Тель-Авива, 27 октября 2024 года.
ФОТО: JACK GUEZ | AFP

В Израиле неподалёку от Тель-Авива в воскресенье грузовик врезался в автобусную остановку. Десятки людей получили ранения, 35 человек госпитализированы с травмами, шестеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает „Радио Свобода“.

На месте аварии работают спасательные службы, несколько пострадавших ещё придавлены грузовиком, их пытаются вытащить.

Среди пострадавших много пожилых людей: грузовик протаранил остановку и стоявший там автобус, который вёз группу пенсионеров на экскурсию в музей.

Полиция подозревает теракт, но пока не вынесла официального вердикта. Водитель грузовика, как сообщают израильские СМИ, был ещё до приезда полиции застрелен гражданскими, у которых было с собой оружие.

Инцидент произошел у транспортной развязки в Глилоте, рядом с которой находятся несколько офисов израильской разведки.

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