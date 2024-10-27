В Тель-Авиве грузовик врезался в автобусную остановку, десятки раненых

На месте аварии работают спасательные службы, несколько пострадавших ещё придавлены грузовиком, их пытаются вытащить.

Среди пострадавших много пожилых людей: грузовик протаранил остановку и стоявший там автобус, который вёз группу пенсионеров на экскурсию в музей.

Полиция подозревает теракт, но пока не вынесла официального вердикта. Водитель грузовика, как сообщают израильские СМИ, был ещё до приезда полиции застрелен гражданскими, у которых было с собой оружие.

Инцидент произошел у транспортной развязки в Глилоте, рядом с которой находятся несколько офисов израильской разведки.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.