И ты, БРИКС? Саммит в Казани закончился для России полным разочарованием

И это не удивительно. Как можно всерьез обсуждать создание каких-либо платежных систем со страной, в которой не работают карточки Visa и Mastercard, а участников обсуждения специально предупредили брать с собой по этой причине наличные деньги?

На саммите обсуждалась идея создания альтернативы SWIFT - независимой от доллара платежной системы стран BRICS - BRICS Bridge, но никаких решений о ее создании принято не было. Путин даже был вынужден заявить, что члены организации такую систему не разрабатывают. В финальной декларации саммита, говорится лишь, что члены организации „договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear“. Обсуждать и изучать что-либо, как известно, можно бесконечно долго.

Начав войну и попав под санкции, Россия стала испытывать серьезные проблемы с оплатой импорта и даже с получением оплаты за свой экспорт. Банки основных торговых партнеров РФ - Турции, Индии и Китая опасаясь вторичных санкций со стороны США, отказываются проводить российские платежи. Дошло до того, что сейчас российское сальдо внешнеторгового баланса практически равно сумме долгов перед российскими экспортерами иностранных компаний.

Выглядел Путин при этом довольно раздраженно. И есть от чего. Саммит БРИКС, прошедший с такой помпой в центре России, не принес ему ничего, кроме разочарования. Альтернативную систему международных платежей страны БРИКС не создали. Призвали к завершению конфликта в Украине. Поддержали мировой порядок во главе с ООН. И никаких коммерческих сделок с Россией не заключили.

На своей пресс-конференции по итогам саммита Путин заговорил об этом сам, без вопросов со стороны журналистов. Это неожиданное заявление последовало после после его слов о поддержке продления полномочий бывшего президента Бразилии Дильмы Руссеф на посту президента банка БРИКС - New Development Bank. Когда-то он был создан, как альтернатива Международному Банку, но так его и не смог заменить. Сейчас банк финансирует лишь китайские проекты, ни один из которых не осуществляется в России.

Не прозвучало и никакой поддержки российской позиции в войне с Украиной. Даже самой завуалированной и аккуратной. Более того, Председатель КНР - самого значимого и в политическом и в экономическом смысле участника БРИКС - Си Цзиньпин на пленарном заседании вообще заявил, глядя на Путина, что „нужно скорее добиться деэскалации ситуации и проложить путь к политическому урегулированию кризиса“ в Украине. Ждать какой-то особой, даже пускай и риторической, поддержки со стороны Китая России больше не приходится.

Своим сближением с КНДР Путин серьезно раздражает Пекин, который вовсе не заинтересован в том, чтобы Ким Чен Ын своими агрессивными действиями (например, мобилизацией полутора миллионов человек) устроил новый конфликт на Корейском полуострове или просто спровоцировал китайских соседей - Южную Корею и Японию к большей милитаризации или размещению дополнительных сил США. Корейские солдаты на российской стороны тоже не стимулируют Китай к большему расположению к российской стороне.

Декларация саммита получилась совсем не про-российской. Звучит она куда как миролюбиво. И даже местами противоречит российской крайне-консервативной политике поддержания „традиционных ценностей“.

Подписанты декларации (включая и саму РФ) в этом пространном документе подтвердили свою „приверженность... соблюдению международного права“, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН и сохранению „центральной роли ООН в международной системе, в которой суверенные государства осуществляют сотрудничество в интересах поддержания международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, а также сотрудничества, в основе которого лежат солидарность, взаимное уважение, справедливость и равенство“.

Фактически, это означает, что никакой альтернативой ООН, как того хотелось бы Путину, БРИКС быть вовсе не собирается.