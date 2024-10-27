И ты, БРИКС? Саммит в Казани закончился для России полным разочарованием(81)
„Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами“, - такое заявление Владимир Путин сделал в четверг по итогам XVI саммита БРИКС, прошедшего на этой неделе в Казани.
На своей пресс-конференции по итогам саммита Путин заговорил об этом сам, без вопросов со стороны журналистов. Это неожиданное заявление последовало после после его слов о поддержке продления полномочий бывшего президента Бразилии Дильмы Руссеф на посту президента банка БРИКС - New Development Bank. Когда-то он был создан, как альтернатива Международному Банку, но так его и не смог заменить. Сейчас банк финансирует лишь китайские проекты, ни один из которых не осуществляется в России.
Выглядел Путин при этом довольно раздраженно. И есть от чего. Саммит БРИКС, прошедший с такой помпой в центре России, не принес ему ничего, кроме разочарования. Альтернативную систему международных платежей страны БРИКС не создали. Призвали к завершению конфликта в Украине. Поддержали мировой порядок во главе с ООН. И никаких коммерческих сделок с Россией не заключили.
Начав войну и попав под санкции, Россия стала испытывать серьезные проблемы с оплатой импорта и даже с получением оплаты за свой экспорт. Банки основных торговых партнеров РФ - Турции, Индии и Китая опасаясь вторичных санкций со стороны США, отказываются проводить российские платежи. Дошло до того, что сейчас российское сальдо внешнеторгового баланса практически равно сумме долгов перед российскими экспортерами иностранных компаний.
На саммите обсуждалась идея создания альтернативы SWIFT - независимой от доллара платежной системы стран BRICS - BRICS Bridge, но никаких решений о ее создании принято не было. Путин даже был вынужден заявить, что члены организации такую систему не разрабатывают. В финальной декларации саммита, говорится лишь, что члены организации „договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear“. Обсуждать и изучать что-либо, как известно, можно бесконечно долго.
И это не удивительно. Как можно всерьез обсуждать создание каких-либо платежных систем со страной, в которой не работают карточки Visa и Mastercard, а участников обсуждения специально предупредили брать с собой по этой причине наличные деньги?
Не прозвучало и никакой поддержки российской позиции в войне с Украиной. Даже самой завуалированной и аккуратной. Более того, Председатель КНР - самого значимого и в политическом и в экономическом смысле участника БРИКС - Си Цзиньпин на пленарном заседании вообще заявил, глядя на Путина, что „нужно скорее добиться деэскалации ситуации и проложить путь к политическому урегулированию кризиса“ в Украине. Ждать какой-то особой, даже пускай и риторической, поддержки со стороны Китая России больше не приходится.
Своим сближением с КНДР Путин серьезно раздражает Пекин, который вовсе не заинтересован в том, чтобы Ким Чен Ын своими агрессивными действиями (например, мобилизацией полутора миллионов человек) устроил новый конфликт на Корейском полуострове или просто спровоцировал китайских соседей - Южную Корею и Японию к большей милитаризации или размещению дополнительных сил США. Корейские солдаты на российской стороны тоже не стимулируют Китай к большему расположению к российской стороне.
Декларация саммита получилась совсем не про-российской. Звучит она куда как миролюбиво. И даже местами противоречит российской крайне-консервативной политике поддержания „традиционных ценностей“.
Подписанты декларации (включая и саму РФ) в этом пространном документе подтвердили свою „приверженность... соблюдению международного права“, включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН и сохранению „центральной роли ООН в международной системе, в которой суверенные государства осуществляют сотрудничество в интересах поддержания международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, а также сотрудничества, в основе которого лежат солидарность, взаимное уважение, справедливость и равенство“.
Фактически, это означает, что никакой альтернативой ООН, как того хотелось бы Путину, БРИКС быть вовсе не собирается.
Участники саммита призвали „обеспечить более активное и значимое участие государств с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, в глобальных процессах и структурах принятия решений и повысить уровень их приспособленности к современным реалиям“. Интересно, кого они могли призывать, кроме Запада? Выходит, они совсем не собираются с ним конфликтовать, а напротив, намерены с ним сотрудничать.
Более того, декларация призвала „к укреплению роли и представленности женщин, особенно из государств с формирующимся рынком и развивающихся стран, на различных уровнях в международных организациях“. Такая позиция никак не совпадает с российскими „традиционными ценностями“, согласно которым женщина должна в основном рожать и сидеть дома. Скорее уж это пункт из западной демократической повестки.
Члены БРИКС пошли еще дальше и выразили поддержку „всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также расширения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в Совете“. Такая реформа никак не соответствует российским интересам. В нынешнем Совбезе, сформированном по итогам Второй Мировой, Россия - несменяемы постоянный член, что позволяет ей постоянно торпедировать любые, направленные против нее решения, пользуясь правом „вето“.
Да, в декларации выражена „обеспокоенность“ санкциями. Они даже названы нелегитимными, односторонними, принудительными и незаконными. Призвали все тот же Запад, очевидно, к их устранению. Но на этом все.
Даже по поводу системы международных финансов члены БРИКС высказались положительно: выступили не за развитие альтернативных институтов, а наоборот - поддержали Международный валютный фонд.
И за мир во всем мире выступили партнеры Путина. Выразили обеспокоенность „ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира, включая те, которые имеют значительное влияние как на региональном, так и на международном уровнях“. Подтвердили приверженность „мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога“.
А про войну в Украине высказались в рамках позиции ООН, которая прямо осужает российское вторжение. Подчеркинули, что „все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности“. Приветствовали посредничество в деле мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии.
Можно считать эти заявления бессмысленной и даже лицемерной болтовней, но важно одно - никакой поддержки захватническим устремлениям Путина в них не содержится. Более того, Россия, как член организации вынуждена под ними подписываться.
Отметим, что в день начала саммита спецпредставитель Путина по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят почти те же страны, что и в БРИКС, Бахтиер Хакимов заявил, что „РФ сталкивается с серьезными трудностями при переводе членских взносов в бюджет ШОС - не может перевести доллары.
Но самым главным итогом саммита стало отсутствие сообщений о подписании каких-либо сделок между Россией и другими членами организации.
Лишь глава госкорпорации „Росатом“ Алексей Лихачев заявил пропагандистскому каналу Russia Today, что Россия и Турция ведут консультации на правительственном уровне о возможном строительстве второй российской АЭС в Турции. Никаких подтверждений этому заявлению с турецкой стороны не последовало.
А пока Минэкономразвития РФ понизило прогноз по импорту в этом году на 47,2 млрд долларов - до 294,9 млрд долларов с 324,1 млрд, которые оно же ожидало в апреле.
Придется Путину и правда справляться самому. Даже БРИКС ему помогать не хочет.
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