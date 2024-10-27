Почти 40 лет прожил в Латвии: гражданину России, не желающему воевать против Украины, отказали в убежище

В начале этого года Государственная пограничная служба Латвии получила заявление от гражданина России с просьбой о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

В заявлении и на первоначальном интервью мужчина указал, что проживал в Латвии 38 лет на основании разрешения на постоянное жительство. После начала войны в Украине у него был отнят статус жителя Латвии.

В Латвии у него двое детей и квартира. С Россией его ничто не связывает, кроме того, что он родился в Санкт-Петербурге. Также он указал, что на территории России у него никогда не было родственников.

Мужчина просил оставить его в Латвии и помочь оформить действительные документы на проживание, так как на территории России его призовут в армию, а затем отправят на войну. Он не хочет „воевать с братским народом“.

Летом Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало ему в статусе беженца и альтернативном статусе. Он обратился в суд.

Суд установил, что сотрудники Государственной пограничной службы в 2023 году задержали заявителя, который находился в Латвии без действующей визы или разрешения на жительство и не имеет законного статуса в Латвии с 18 июня 2020 года.

После помещения в центр для соискателей убежища мужчина без предупреждения покинул учреждение. В другой раз он вернулся в центр в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, не подчинялся законным требованиям сотрудников центра и охраны. Государственная пограничная служба задержала его, поскольку после освобождения из заключения он находился в Латвии как гражданин России без действующей визы или разрешения на жительство.