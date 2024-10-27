Президент Ирана пригрозил дать „продуманный ответ“ на атаку Израиля

„Дети Ирана пожертвовали своими жизнями, защищая родину. Я приношу соболезнования храбрым солдатам армии, их семьям и героическому народу. Враги Ирана должны знать, что эти храбрые люди бесстрашно защищают свою землю и ответят на любую глупость взвешенно и продуманно“, — заявил Пезешкиан.

Из-за удара Израиля Иран также запросил экстренное заседание Совбеза ООН.

Министр обороны США Ллойд Остин, в свою очередь, выразил надежду, что Иран не будет совершать „ошибку“ и продолжать эскалацию, и что израильские удары положили конец взаимному обмену обстрелами.

Израиль нанес удары по территории Ирана в ночь на 26 октября. Они позиционировались как ответ на „месяцы непрерывных атак“ со стороны Тегерана.

Атака была ограниченна военными целями — Израиль не стал атаковать нефтяные или ядерные объекты. В результате ударов погибли четыре иранских военнослужащих.

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