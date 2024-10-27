Действующий чемпион Эстонии по футзалу устроил голевую феерию, а новичок начал сезон с победы

„Равенс Футзал“ (Тарту) – „Копли Кулбет“ (Таллинн) 1:4

Новичок лиги „Копли Кулбет“ одержал выездную победу, обыграв „Равенс Футзал“ со счётом 4:1. Матч начался для гостей удачно: Максим Алексеев вывел команду вперёд, забив два гола. Команда из Тарту сократила разрыв благодаря голу Лехара Савикинка, но Борис Поддубный добавил ещё два мяча, обеспечив победу „Копли Кулбет“. За четыре минуты до конца матча игрок „Копли Кулбет“ получил красную карточку, но это не помешало команде уверенно удержать преимущество до финального свистка.

„Феникс“ (Йыхви) – „Нарва Юнайтед“ 2:6

„Нарва Юнайтед“ одержал убедительную выездную победу над „Феникс“ (Йыхви) со счётом 6:2. Все шесть голов команда забила в первые 28 минут: Юрий Киданова оформил хет-трик, Сергей Александров добавил два гола, а Виталий Катеринин отличился один раз. В конце матча „Феникс“ смог сократить отставание благодаря голам Матвея Минаева и Владислава Фризена, но по завершении встречи им пришлось признать явное превосходство соперника.

„Силла“ (Силламяэ) – „Динамо“ (Румму) 12:2

Действующий чемпион начал сезон с уверенной победы, обыграв „Динамо“ (Румму) со счётом 12:2. Первый гол был забит уже на первой минуте, и хозяева выигрывали со счётом 6:0 к перерыву. Во втором тайме „Силла“ продолжила в том же духе, удвоив количество забитых мячей, в то время как гости смогли ответить лишь двумя голами. Самыми результативными игроками силламяэского клуба стали Давид Рохас, Хименес и Роман Башков, каждый из которых забил по два гола. По одному голу добавили Данила Цыгунков, Илья Шмигельский, Рауль Мянни и Даниил Дикопавленко, а два мяча были забиты в собственные ворота. За „Динамо“ отличились с пенальти Владимир Иванушко и Кермо Муравейски.

„Бункер Партнер“ (Таллинн) – „Саку Спортинг“ 4:1