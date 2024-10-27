СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли „Кейла Кулбет“ в Виймси добиться третьей победы подряд?

Команда „Кейла Кулбет“, начав сезон с двух поражений, на прошлой неделе нашла свой ритм и одержала две победы: над командой „Латвийского университета“ (83:75) и над Кейлаской баскетбольной школой (83:72). „Виймси“ также начал сезон неудачно, уступив в матчах с рижским ВЭФ (52:89) и „Авис Утилитас“ (Рапла) со счётом 80:85, однако в прошлое воскресенье неожиданно победил „Ригас Зелли“ со счётом 70:66.