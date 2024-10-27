Баскетбол
27.10.2024, 11:46

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли „Кейла Кулбет“ в Виймси добиться третьей победы подряд?

 
Начало в 17:00
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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в эстонско-латвийской баскетбольной лиге Optibet команда „Виймси“ принимает „Кейла Кулбет“. Матч начнётся в 17:00 и будет доступен в прямом эфире для подписчиков Delfi.

Команда „Кейла Кулбет“, начав сезон с двух поражений, на прошлой неделе нашла свой ритм и одержала две победы: над командой „Латвийского университета“ (83:75) и над Кейлаской баскетбольной школой (83:72). „Виймси“ также начал сезон неудачно, уступив в матчах с рижским ВЭФ (52:89) и „Авис Утилитас“ (Рапла) со счётом 80:85, однако в прошлое воскресенье неожиданно победил „Ригас Зелли“ со счётом 70:66.

В прошлом сезоне эстонско-латвийской лиги „Кейла Кулбет“ одержал победу в обоих матчах против „Виймси“, но в сентябре этого года в предварительном раунде Кубка Эстонии „Виймси“ взял реванш, победив со счётом 95:83.

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