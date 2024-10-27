В ночь на воскресенье семь регионов России были атакованы полсотней беспилотников. РФ совершила массовой налет дронами на Киев

Из них 18 былиперехвачены над Тамбовской области (глава региона в начале ночи сообщал об 11 дронах), 16 — над Белгородской областью, 3 — над Воронежской областью и 1 — над Курской. По четыре дрона, как утверждает российское военное ведомство, было уничтожено над Брянской, Липецкой и Орловской областями.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника ранение средней степени тяжести получила одна женщина.

Россия атаковала в ночь на воскресенье дронами Киев, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. По сообщению Киевской городской военной администрации, силы ПВО обнаружили около десяти беспилотников, все они обезврежены. Пострадавших и разрушений нет.

В Сумах после атаки беспилотников отключалось электричество, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В областной военной администрации сообщили, что в Роменском районе Сумской области в результате атаки поврежден энергообъект.

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