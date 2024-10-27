Новости России
27.10.2024, 08:26

В России разбился вертолет с медиками на борту. Все погибли

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Вертолеты Ми-2. Иллюстративный снимок
Вертолеты Ми-2. Иллюстративный снимок
ФОТО: Vasily Fedosenko | Reuters / Scanpix

В Кировской области вечером в субботу разбился вертолет Ми-2. Погибли, по последним данным, четыре человека, все, кто был на борту, передает „Радио Свобода“.

По сообщению губернатора области Александра Соколова, на вертолёте летела команда медиков - врач и два фельдшера. Четвертый погибший - пилот.

В МЧС ранее сообщили, что вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку у деревни Белеенки в Даровском районе. Это запад Кировской области. Первоначально сообщалось о трёх погибших, затем было обнаружено ещё одно тело.

Причины катастрофы пока не известны, о каких-либо версиях не сообщается.

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