27.10.2024, 08:26
В России разбился вертолет с медиками на борту. Все погибли(7)
ФОТО: | Reuters / Scanpix
В Кировской области вечером в субботу разбился вертолет Ми-2. Погибли, по последним данным, четыре человека, все, кто был на борту, передает „Радио Свобода“.
По сообщению губернатора области Александра Соколова, на вертолёте летела команда медиков - врач и два фельдшера. Четвертый погибший - пилот.
В МЧС ранее сообщили, что вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку у деревни Белеенки в Даровском районе. Это запад Кировской области. Первоначально сообщалось о трёх погибших, затем было обнаружено ещё одно тело.
Причины катастрофы пока не известны, о каких-либо версиях не сообщается.
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