В России разбился вертолет с медиками на борту. Все погибли

По сообщению губернатора области Александра Соколова, на вертолёте летела команда медиков - врач и два фельдшера. Четвертый погибший - пилот.

В МЧС ранее сообщили, что вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку у деревни Белеенки в Даровском районе. Это запад Кировской области. Первоначально сообщалось о трёх погибших, затем было обнаружено ещё одно тело.

Причины катастрофы пока не известны, о каких-либо версиях не сообщается.

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