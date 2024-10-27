ВИДЕО | Битва титанов: „Барселона“ разгромила мадридский “Реал“ в Эль-Класико

В начале встречи Ямал вышел один на один с украинским голкипером Луниным, но тот уверенно отразил его попытку изящного переброса. Вскоре Лунин вновь продемонстрировал реакцию, парировав дальний удар Педри. Первый тайм отличился высоким темпом игры и постоянными офсайдами у Килиана Мбаппе, который несколько раз оказывался вне игры. Француз даже успел забить, но гол был отменен VAR из-за офсайда.

Во втором тайме „Барселона“ устроила впечатляющий натиск, за десять минут создав четыре голевых момента. Роберт Левандовский дважды воспользовался шансами, сначала забив после выхода один на один с Андреем Луниным, а затем отправив мяч головой в угол ворот. Поляк был близок к покеру, но дважды не попал в пустой угол. На 77-й минуте Ламин Ямал замкнул передачу Рафиньи, пробив в ближний угол.

Вингер „Барселоны“ забил в ворота „Реала“ в возрасте 17 лет и 105 дней, установив новый рекорд. Ранее этот титул принадлежал Ансу Фати, который отличился в класико в 17 лет и 359 дней.

Завершил разгром Рафинья, перебросив мяч через вратаря после изящного паса Иньиго Мартинеса.

„Реал“ также сумел забить один гол во втором тайме, но он был отменён из-за явного офсайда Килиана Мбаппе. За матч француз попал в положение вне игры семь раз.

Обзор матча можно посмотреть ТУТ.

Таким образом, сине-гранатовые прервали свою серию из четырёх матчей без побед в Эль-класико. Ранее „Барселона“ потерпела поражения в четырёх последних встречах с „Реалом“, дважды в чемпионате Испании и по разу в Кубке и Суперкубке страны.

Мадридцы не проигрывали с 24 сентября 2023 года, что составило 42 матча без поражений. Дольше держалась только серия „Барселоны“, которая не проигрывала 43 матча с 2017 по 2018 год.

Турнирная таблица:

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