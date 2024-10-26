26.10.2024, 21:41
Правящая партия „Грузинская мечта“ лидирует на выборах в Грузии(7)
ФОТО: | Scanpix
Правящая партия „Грузинская мечта“ набирает 52,943% голосов по итогам выборов в парламент Грузии, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома страны после подсчета 68,7% бюллетеней, пишет Медуза.
Следом идут четыре оппозиционные партии, которые преодолевают пятипроцентный барьер: „Коалиция за перемены“ (11,197%), „Единство — Национальное движение“ (9,797%), „Сильная Грузия“ (9,056%), „За Грузию“ (8,264%).
По данным Центризбиркома на 20:00, явка избирателей на парламентских выборах по всей Грузии составила 58,96% (2 060 412 голосов).
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