Правящая партия „Грузинская мечта“ лидирует на выборах в Грузии

Следом идут четыре оппозиционные партии, которые преодолевают пятипроцентный барьер: „Коалиция за перемены“ (11,197%), „Единство — Национальное движение“ (9,797%), „Сильная Грузия“ (9,056%), „За Грузию“ (8,264%).

По данным Центризбиркома на 20:00, явка избирателей на парламентских выборах по всей Грузии составила 58,96% (2 060 412 голосов).