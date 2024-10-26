ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (976-й день) | Военные из КНДР прибыли в Курскую область - NYT
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости ночи и утра
Три человека погибли и 19 получили ранения в результате российской ракетной атаки по Днепру в ночь на 26 октября, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, в ходе обстрелов был разрушен жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены еще 13 многоквартирных и два частных дома, больница и 30 автомобилей. Погибли две женщины и ребенок. Из 19 пострадавших четверо — дети. Восемь человек госпитализированы.
Российский беспилотник атаковал 25-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева поздним вечером 25 октября. В здании начался пожар, были повреждены квартиры на 17-19 этажах. В результате погиб один человек — девочка 2009 года рождения, сообщил мэр города Виталий Кличко. Еще шесть человек получили ранения.
В Киевской области в ходе атаки беспилотников погибла женщина 1968 года рождения. Также ранен 13-летний подросток. В результате падения обломков сбитых дронов повреждены один многоквартирный и 15 частных домов, три магазина, три автомобиля, линия электропередач. В ночь на 26 октября российский дрон-камикадзе типа „Шахед“ врезался в 20-й этаж жилого дома в Соломенском районе. Беспилотник повредил несколько квартир на 17-19 этажах. В здании начался пожар, были эвакуированы более 120 жителей. Погиб подросток — девочка 2009 года рождения. Шесть человек ранены.
В ночь на 26 октября войска РФ нанесли ракетные удары по инфраструктуре городов Сумы и Конотоп в Сумской области. По данным местной военной администрации, всего за ночь и утро российские военные совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В общей сложности зафиксированы 62 взрыва. Под обстрелами находились Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дубовязовская, Эсманьская, Шалыгинская общины. Сообщений о пострадавших не поступало.
Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурные силы ПВО перехватили 17 украинских беспилотников. Восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.
Главное к 14:00
Российские войска в ночь на 26 октября нанесли несколько воздушных ударов по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушные силы ВСУ обнаружили 98 воздушных целей: три баллистические ракеты „Искандер-М/KN-23“, две управляемых авиационных ракет Х-59, две ракеты неустановленного типа и 91 дрон. По состоянию на 12:00 субботы, силы ПВО сбили 44 российских беспилотника в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, а также в Курской области России. Один дрон вылетел из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси. Еще 44 российских беспилотника „локационно потеряны“, один дрон продолжает находиться в воздушном пространстве Украины, утверждают ВСУ.
Владимир Зеленский в соцсетях так прокомментировал последствия ночной российской атаки: „После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему обычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война“. По данным Зеленского, за ночь были атакованы Киев, Днепр, Сумская, Хмельницкая области. В Днепре повреждены жилые дома и больница имени Мечникова, в городе погибли три человека, в том числе ребенок. Еще одна девочка 14 лет погибла в результате удара российского беспилотника по Киеву.
Два человека погибли в Херсонской области из-за ночных российских обстрелов, сообщает офис генпрокурора Украины. В поселке Киндийка в ходе атаки дрона погиб местный житель. В поселке Белозерка после артиллерийского обстрела в своем доме погибла женщина. Также под обстрел попал Херсон. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Минобороны РФ заявило, что „Южная“ группировка войск в ходе наступления в Донбассе взяла под контроль населенный пункт Александрополь.
В Курской области предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь, утверждает Минобороны РФ.
Основное к вечеру 26 октября
Несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область, где они могут наряду с российскими военными принять участие в боевых действиях против подразделений ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского и двух американских чиновников. По данным собеседников издания, военные из элитного подразделения народной армии КНДР находятся в западной части Курской области с 23 октября. Пополнения прибывают каждый день, и к понедельнику, 28 октября, ожидается, что в регион доставят до пяти тысяч человек. Северокорейских солдат перебрасывают с Дальнего Востока на транспортных самолетах Ил-76. Военные из КНДР еще не вступали в бой, и пока неясно, какую роль им отведет российское командование, например, будут ли они также переброшены на украинскую территорию.
Число погибших в Днепре после ночных ракетных ударов РФ выросло до пяти человек, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В городе повреждены более двух десятков жилых домов, а также больница имени Мечникова. Среди погибших — ребенок.
Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. „В доме повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Кроме того, повреждено остекление социального объекта“, — пишет чиновник в своем телеграм-канале. Также перебита газовая труба на территории производственного предприятия после атаки другого дрона, рассказал Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.
Минувшей ночью во время российской атаки по Украине до десяти беспилотников залетали на территорию Беларуси, сообщает мониторинговый канал „Беларускі Гаюн“. „Дроны проходили через „коридор“ Славутич-Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска/Столина на юго-западе страны“, — пишут аналитики. По данным ВСУ, один из дронов „локационно потерян“ на территории Беларуси. Дежурная авиация ВВС Беларуси в воздух не поднималась.
По материалам Медузы.
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