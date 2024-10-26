Военный дневник
26.10.2024, 21:09

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (976-й день) | Военные из КНДР прибыли в Курскую область - NYT

 
ФОТО: zmotions | Shutterstock

Подводим итоги очередного дня войны.

Основные новости ночи и утра

  • Три человека погибли и 19 получили ранения в результате российской ракетной атаки по Днепру в ночь на 26 октября, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, в ходе обстрелов был разрушен жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены еще 13 многоквартирных и два частных дома, больница и 30 автомобилей. Погибли две женщины и ребенок. Из 19 пострадавших четверо — дети. Восемь человек госпитализированы.

  • Российский беспилотник атаковал 25-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева поздним вечером 25 октября. В здании начался пожар, были повреждены квартиры на 17-19 этажах. В результате погиб один человек — девочка 2009 года рождения, сообщил мэр города Виталий Кличко. Еще шесть человек получили ранения.

  • В Киевской области в ходе атаки беспилотников погибла женщина 1968 года рождения. Также ранен 13-летний подросток. В результате падения обломков сбитых дронов повреждены один многоквартирный и 15 частных домов, три магазина, три автомобиля, линия электропередач. В ночь на 26 октября российский дрон-камикадзе типа „Шахед“ врезался в 20-й этаж жилого дома в Соломенском районе. Беспилотник повредил несколько квартир на 17-19 этажах. В здании начался пожар, были эвакуированы более 120 жителей. Погиб подросток — девочка 2009 года рождения. Шесть человек ранены.

  • В ночь на 26 октября войска РФ нанесли ракетные удары по инфраструктуре городов Сумы и Конотоп в Сумской области. По данным местной военной администрации, всего за ночь и утро российские военные совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В общей сложности зафиксированы 62 взрыва. Под обстрелами находились Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дубовязовская, Эсманьская, Шалыгинская общины. Сообщений о пострадавших не поступало.

  • Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурные силы ПВО перехватили 17 украинских беспилотников. Восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Главное к 14:00

  • Российские войска в ночь на 26 октября нанесли несколько воздушных ударов по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушные силы ВСУ обнаружили 98 воздушных целей: три баллистические ракеты „Искандер-М/KN-23“, две управляемых авиационных ракет Х-59, две ракеты неустановленного типа и 91 дрон. По состоянию на 12:00 субботы, силы ПВО сбили 44 российских беспилотника в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях, а также в Курской области России. Один дрон вылетел из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси. Еще 44 российских беспилотника „локационно потеряны“, один дрон продолжает находиться в воздушном пространстве Украины, утверждают ВСУ.

  • Владимир Зеленский в соцсетях так прокомментировал последствия ночной российской атаки: „После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему обычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена ​​агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война“. По данным Зеленского, за ночь были атакованы Киев, Днепр, Сумская, Хмельницкая области. В Днепре повреждены жилые дома и больница имени Мечникова, в городе погибли три человека, в том числе ребенок. Еще одна девочка 14 лет погибла в результате удара российского беспилотника по Киеву.

  • Два человека погибли в Херсонской области из-за ночных российских обстрелов, сообщает офис генпрокурора Украины. В поселке Киндийка в ходе атаки дрона погиб местный житель. В поселке Белозерка после артиллерийского обстрела в своем доме погибла женщина. Также под обстрел попал Херсон. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

  • Минобороны РФ заявило, что „Южная“ группировка войск в ходе наступления в Донбассе взяла под контроль населенный пункт Александрополь.

  • В Курской области предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь, утверждает Минобороны РФ.

Основное к вечеру 26 октября

  • Несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область, где они могут наряду с российскими военными принять участие в боевых действиях против подразделений ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского и двух американских чиновников. По данным собеседников издания, военные из элитного подразделения народной армии КНДР находятся в западной части Курской области с 23 октября. Пополнения прибывают каждый день, и к понедельнику, 28 октября, ожидается, что в регион доставят до пяти тысяч человек. Северокорейских солдат перебрасывают с Дальнего Востока на транспортных самолетах Ил-76. Военные из КНДР еще не вступали в бой, и пока неясно, какую роль им отведет российское командование, например, будут ли они также переброшены на украинскую территорию.

  • Число погибших в Днепре после ночных ракетных ударов РФ выросло до пяти человек, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В городе повреждены более двух десятков жилых домов, а также больница имени Мечникова. Среди погибших — ребенок.

  • Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. „В доме повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Кроме того, повреждено остекление социального объекта“, — пишет чиновник в своем телеграм-канале. Также перебита газовая труба на территории производственного предприятия после атаки другого дрона, рассказал Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

  • Минувшей ночью во время российской атаки по Украине до десяти беспилотников залетали на территорию Беларуси, сообщает мониторинговый канал „Беларускі Гаюн“. „Дроны проходили через „коридор“ Славутич-Припять, залетали в направлении Брагина, а также Пинска/Столина на юго-западе страны“, — пишут аналитики. По данным ВСУ, один из дронов „локационно потерян“ на территории Беларуси. Дежурная авиация ВВС Беларуси в воздух не поднималась.

По материалам Медузы.

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