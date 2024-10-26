26.10.2024, 18:28
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстонос-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ проигрывает „Калеву/Крамо“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в эстонско-латвийской баскетбольной лиге в Тарту состоится встреча между местной командой „Тартуского университета“ и „Калев/Крамо“. Игра начнется в 18:30 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.
На данный момент „Калев/Крамо“ занимает третье место в таблице с тремя победами и одной потерей, тогда как тартуская команда располагается на 12-й позиции с одной победой и двумя поражениями.
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