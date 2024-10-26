ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстонос-латвийская баскетбольная лига: команда „Тартуского университета“ проигрывает „Калеву/Крамо“

На данный момент „Калев/Крамо“ занимает третье место в таблице с тремя победами и одной потерей, тогда как тартуская команда располагается на 12-й позиции с одной победой и двумя поражениями.

В среду „Тартуского университета“ провел свой первый домашний матч в Северо-европейской лиге против чешского клуба „Оправа“. Несмотря на то что тартусцы вели в третьей четверти с преимуществом в 13 очков, они в итоге потерпели поражение со счетом 80:86.