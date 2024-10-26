26.10.2024, 18:55
DELFI В ГРУЗИИ | Пропаганда работает. А если не работает, с оппозицией начинают говорить с позиции силы
ФОТО: | Delfi Meedia
В Грузии проходят выборы в парламент. Партия „Грузинская мечта“ попытается вновь одержать победу.
„Почему они заставляют шестилетнего мальчика менять пол и вступать в отношения с мужчиной!“ Да простят меня читателя за эту цитату, с которой, по идее, не стоит начинать репортаж, посвященный парламентским выборам. Но автор этих строк четверть часа провел в обществе очень серьезно настроенных мужчин, которые объясняли мне, почему нужно голосовать за правительственную партию.
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