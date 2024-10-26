За рубежом
26.10.2024, 18:55

DELFI В ГРУЗИИ | Пропаганда работает. А если не работает, с оппозицией начинают говорить с позиции силы

 
В Грузии на выборах в парламент к 15 часам проголосовал 41% избирателей, обладающих правом голоса. Это на пять процентных пунктов выше, чем на предыдущих выборах, но ниже, чем в 2012 году, когда впервые победил избирательный блок, возглавляемый Бидзиной Иванишвили.
В Грузии на выборах в парламент к 15 часам проголосовал 41% избирателей, обладающих правом голоса. Это на пять процентных пунктов выше, чем на предыдущих выборах, но ниже, чем в 2012 году, когда впервые победил избирательный блок, возглавляемый Бидзиной Иванишвили.
ФОТО: Krister Paris | Delfi Meedia

В Грузии проходят выборы в парламент. Партия „Грузинская мечта“ попытается вновь одержать победу.

„Почему они заставляют шестилетнего мальчика менять пол и вступать в отношения с мужчиной!“ Да простят меня читателя за эту цитату, с которой, по идее, не стоит начинать репортаж, посвященный парламентским выборам. Но автор этих строк четверть часа провел в обществе очень серьезно настроенных мужчин, которые объясняли мне, почему нужно голосовать за правительственную партию.

А. Мир. Потому что, если к власти придет нынешняя оппозиция, в Грузии начнется война. В этом нет сомнений, город полон плакатов, сравнивающих разрушенную Украину с процветающей Грузией.

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