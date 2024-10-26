Виктор Левада о Константине Васильеве: я просто вычеркнул всех таких русских из своей жизни

В начале 2023 года Константин Васильев, сфотографировавшийся вместе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и несколькими другими эстонскими футболистами, рассказал весной в подкасте Õhtuleht „Третий тайм“ что, он за мир и не знает, как его достичь в войне России с Украиной и вообще в мире.

На вопрос, поддерживает ли он Украину в войне, Васильев ответил: „Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.

Президент недавнего чемпиона Эстонии, таллиннской „Левадии“, Виктор Левада, не забывает высказываний Васильева. Он выражает благодарность за значительный вклад, который Васильев внес в эстонский футбол на протяжении многих лет. Однако, как считает Левада, в его жизни больше нет места для центрального полузащитника.

„Я понимаю, что для кого-то он, возможно, и многого добился, но после его заявлений о войне, которая так болезненно затронула мою страну, я не могу и не хочу больше как-то к нему относиться. Я просто вычеркнул из своей жизни всех русских, которые начали так или иначе стали оправдывать то, что связано с этой темой“, — заявил Левада в интервью Õhtuleht.

Среди прочего, ходят слухи, что Васильев может стать главным тренером „Флоры“ в следующем сезоне. Отвечая на вопрос, как он к этому относится, Левада сказал: „Сегодня уже никак. Я понял, какой позиции он придерживается и какова его жизненная философия. Будет ли он президентом Эстонии или „Флоры“, главным тренером любой команды или кем угодно, он уже всё сказал и сделал“.

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