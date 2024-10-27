„Гуттерить“ и „валять шольца“: как русский язык меняется под влиянием политических реалий?

Идея не моя, но мимо, как языковой летописец, пройти не могу. Предлагается к употреблению новый глагол, образованный от имени собственного: гуттерить - лебезить перед диктаторами, окончательно теряя лицо. Гуттерить (кстати, куда бы вы поставили ударение?) - пример недолговечного глагольного неологизма; скорее всего, он, как и другие слова, образованные по той же модели, вскоре останется только в исследованиях лингвистов и на интернет-страничках с мемами прошлых лет.

Можно вспомнить другие такие глаголы: меркелить (ничего не делать, уклоняться от ответов на прямые вопросы), макронить (всем показывать, что ты якобы волнуешься, переживаешь), валять шольца (тянуть кота за хвост, давать пустые обещания - связано было с вопросом военной помощи Украине), байденить (финансировать, но медленно).

Кстати, неологизм „меркелить“ появился сначала именно в немецком языке. Слово merkeln стало лидирующим в лексиконе молодежи, по данным рейтинга, составленного немецким издательством словарей Langenscheidt, которое проводило конкурс „Молодежное слово года“. Как правило, такие глаголы, образованные именно от имен политиков, имеют негативное значение, подчеркивая ту или иную черту, которая больше всего подвергается критике/насмешкам.

Однако в активном словаре такие неологизмы обычно не остаются. Во-первых, политики и чиновники (за исключением некоторых) не вечны, а раз больше нет политика на посту, отпадает и необходимость в слове, образованном от его имени. Во-вторых, такие неологизмы имеют скорее символическое значение: они служат как бы отметкой, маркировкой настроений части общества в определенный момент. А вы такие слова используете?

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