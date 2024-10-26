В Грузии возбудили уголовное дело из-за видео с вбросом бюллетеней на парламентских выборах

Ранее адвокат Нино Ломджария и исполнительный директор „Transparency International“ Эка Гигаури опубликовали видео с избирательного участка № 69 в Марнеули в 42 километрах от Тбилиси. В ролике видны неизвестные мужчины, которые заталкивают в урну десятки бюллетеней на глазах у сотрудников избирательного участка, пишет Медуза.

Центризбирком Грузии уже объявил о закрытии этого избирательного участка.

Издание Paper Kartuli со ссылкой на телеканал Formula пишет, что мужчина, вбросивший бюллетени, — это заместитель председателя горсовета Марнеули.

В правящей партии „Грузинская мечта“ уже пообещали „строго наказать“ причастных к инциденту.

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