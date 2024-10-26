26.10.2024, 14:23
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ сыграет с командой „Валмиера“
Начало в 17:00
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Сегодня пярнуский клуб „Садам“ примет латвийскую команду „Валмиера“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги Оптибет. Игра начнется в 17:00 и будет транслироваться на Delfi TV для подписчиков Delfi.
„Валмиера“ начала новый сезон очень успешно, занимая второе место с пятью победами в шести играх. Латвийская команда сейчас находится на серии из трех побед, последняя из которых была над сильным соперником „Вентспилс“, завершившейся со счетом 95:91 на выезде.
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