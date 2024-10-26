СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ сыграет с командой „Валмиера“

„Валмиера“ начала новый сезон очень успешно, занимая второе место с пятью победами в шести играх. Латвийская команда сейчас находится на серии из трех побед, последняя из которых была над сильным соперником „Вентспилс“, завершившейся со счетом 95:91 на выезде.

Команда „Садам“ до сих пор провела лишь два матча в текущем сезоне эстоно-латвийской баскетбольной лиги, одержав одну победу и потерпев одно поражение. В стартовом поединке они одолели „Латвийский университет“ со счетом 77:53. Однако на прошлой неделе команда потерпела поражение на домашнем поле от „Лиепая“ со счетом 81:91.