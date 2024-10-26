ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ обыграл дома латвийский топ-клуб

Первая четверть продемонстрировала, что „ТалТех“ способен достойно противостоять сильным латвийцам. Игроки университетской команды набрали много очков и выиграли первую четверть со счетом 30:22.

Во второй четверти скорость „ТалТех“ немного снизилась. Четверть прошла в упорной борьбе, и на перерыв команда ушла с преимуществом 49:42.