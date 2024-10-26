Баскетбол
26.10.2024, 13:51

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ обыграл дома латвийский топ-клуб

 
Taltech / ALEXELA vs Utilitas Rapla 18.09.24
Taltech / ALEXELA vs Utilitas Rapla 18.09.24
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 26 октября, клуб „ТалТех/Алексела“ обыграл дома команду „Вентспилс“ (93:87) в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Игру в записи и видеообзор могут видеть все подписчики Delfi.

Первая четверть продемонстрировала, что „ТалТех“ способен достойно противостоять сильным латвийцам. Игроки университетской команды набрали много очков и выиграли первую четверть со счетом 30:22.

Во второй четверти скорость „ТалТех“ немного снизилась. Четверть прошла в упорной борьбе, и на перерыв команда ушла с преимуществом 49:42.

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