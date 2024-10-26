Баскетбол
26.10.2024, 13:51

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ сыграет дома с латвийским топ-клубом

 
Начало в 17:00
Taltech / ALEXELA vs Utilitas Rapla 18.09.24
Taltech / ALEXELA vs Utilitas Rapla 18.09.24
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня клуб „ТалТех/Алексела“ встретится с командой „Вентспилс“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Игра начнется в 17:00 в спортивном зале ТалТеха, а трансляция матча будет доступна для подписчиков Delfi.

На данный момент у „Вентспилса“ в эстоно-латвийской баскетбольной лиге две победы и два поражения, в то время как „ТалТех/Алексела“ имеет три победы и два поражения. В последнем матче „ТалТех“ уступил рижскому ВЭФ со счётом 80:93.

Что касается „Вентспилса“, они потерпели поражения только от латвийских клубов, уступив „Огрe“ (75:95) и в последней игре „Валмиере“ (91:95).

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