26.10.2024, 13:51
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ сыграет дома с латвийским топ-клубом
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня клуб „ТалТех/Алексела“ встретится с командой „Вентспилс“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Игра начнется в 17:00 в спортивном зале ТалТеха, а трансляция матча будет доступна для подписчиков Delfi.
На данный момент у „Вентспилса“ в эстоно-латвийской баскетбольной лиге две победы и два поражения, в то время как „ТалТех/Алексела“ имеет три победы и два поражения. В последнем матче „ТалТех“ уступил рижскому ВЭФ со счётом 80:93.
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