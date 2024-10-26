СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ сыграет дома с латвийским топ-клубом

На данный момент у „Вентспилса“ в эстоно-латвийской баскетбольной лиге две победы и два поражения, в то время как „ТалТех/Алексела“ имеет три победы и два поражения. В последнем матче „ТалТех“ уступил рижскому ВЭФ со счётом 80:93.